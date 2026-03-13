Galeria das Glamours 2026

O Encontro de Boas-Vindas do Programa de Voluntariado Liga Jovem, Glamours 2026, da Liga Feminina de Combate ao Câncer, se realizou na quarta-feira, 11, na AZ Galeria e já inscreveu 17 meninas para o baile que se realizará em 13 de novembro, na Associação Leopoldina Juvenil.