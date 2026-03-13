Com a expectativa de reunir 30 espaços destinados a profissionais de arquitetura e design, as empresárias Flávia Sffair, diretora e Graziela Braga, gerente geral da Mostra Elite Design 2026, apresentaram recentemente na sede da Car House, a proposta para esta 8ª edição que será realizada entre 24 de abril e 27 de junho, instalada no casarão da década de 1960, localizado na Rua Dom Pedro II, em Higienópolis. Entre os participantes já confirmados estão Anelise Becon, Augusto Donato, Bruno Selistre, Christian Gastaldo, Daniel Stello, Marlon Krake, entre outros profissionais que seguirão o conceito Sentir, Habitar, Pertencer, que servirá de inspiração para a criação de todos os ambientes. Tintas Renner by PPG, Icatu Seguros, CarHouse, Vinícola Aurora, Home 7200, Domótica Engenharia e Dummagran Mármores e Granitos, estão entre as marcas que assinam patrocínios e apoios.