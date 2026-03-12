Universo pop em cartaz

Formada por pinturas, esculturas, graffitis, objetos e instalações autorais, a exposição Block & Pabllo – Viajantes do Tempo, foi aberta na semana passada, na Block Office, um misto de galeria, quadra de basquete e loja de roupas voltadas para a cultura pop contemporânea. A mostra, que apresenta narrativas visuais marcadas por personagens, símbolos e referências atuais e do universo HQ, contou com a participação na noite de abertura do artista português, Hatory Pabllo; do gaúcho, Marcelo Celopax; conhecido por seus grafittis, esculturas e pinturas murais espalhados pela cidade e mais Wagner Olino, de São Paulo e Raideno, de Belo Horizonte, artista que atua na fronteira entre graffiti e tatuagem. Na ocasião, uma intervenção artística na quadra de basquete da Block Office foi feita por Hatory em sua passagem por Porto Alegre.