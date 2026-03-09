Abertura promissora

A julgar pelo concerto de abertura da temporada artística de 2026, da Orquestra Sinfônica de Porto Alegre (Ospa), na sexta-feira que passou, o ciclo que vem por aí promete grandes emoções e momentos de homenagens e surpresas. Regido pelo maestro Manfredo Schmiedt, o concerto em homenagem aos 55 anos de fundação do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, foi aberto com a Sinfonia nº 5 de Beethoven, seguida do Concerto para Piano, nº 3, de Sergei Prokofiev com a participação da pianista ucraniana, Valentina Lisitsa em momentos inspirados como solista. Outro destaque da noite ficou por conta da brilhante participação do Coro Sinfônico da Ospa, no número final com as Danças Polovetsianas, de Alexandr Borodin, numa explosão de energia e competência e perfeita atuação tanto dos músicos da orquestra quanto do Coro. A inauguração do elevador que permite maior acessibilidade ao Complexo Cultural Casa da Ospa, no CAFF, foi saudado pelo cerimonial da noite.