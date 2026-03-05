Prestígio e valores em destaque

Pelo 28º ano consecutivo, a pesquisa Marcas de Quem Decide, proposta pelo Jornal do Comércio que define quais são as marcas preferidas e as mais lembradas entre empresários e formadores de opinião gaúchos, ouviu nesta edição 400 lideranças, em mais de 47 cidades, em 76 categorias e 172 perguntas. Extraindo esse sumo, as informações formam um grande painel que anualmente é aguardado com ansiedade por empresários que veem seus esforços reconhecidos e seu valor subir no mercado. Na terça-feira passada, no Salão de Atos da Pucrs, o mesmo burburinho se repetiu durante o café da manhã de recepção aos agraciados e convidados. Giovanni Jarros Tumelero, presidente do Jornal do Comércio, Mércio Cláudio Tumelero, presidente do Conselho do JC e Stefania Jarros Tumelero, recepcionaram autoridades, convidados e assessores, que ressaltavam em conversas, o valor das informações atualizadas a cada ano, a confiança que as empresas colocam na transparência dos resultados, as conexões advindas do evento que reforçam vínculos e propósitos, o conhecimento que impulsiona escolhas mais conscientes, o diálogo com o mercado, enfim, uma infinidade de observações que legitimam a iniciativa e saúdam sua permanência como um propulsor de negócios.