Voltando a brilhar

O desfile das escolas de samba de Porto Alegre voltou a viver bons momentos com a edição deste ano, ao encontrar no Complexo Cultural do Porto Seco, na Zona Norte de Porto Alegre, uma infraestrutura completa de arquibancadas maiores, frisas e camarotes, ótima sonorização, iluminação e sinalização e acessibilidade perfeita no entorno. Os desfiles dos grupos Prata e Ouro foram oficialmente abertos pelo governador Eduardo Leite e pelo prefeito Sebastião Melo, na noite de sexta-feira, 27, em que, entre os destaques dos desfiles, as presenças de ótimos passistas, evoluções empolgantes, baterias ritmadas conduzindo as escolas, fantasias primorosas, alegorias criativas e carros alegóricos em sintonia com os enredos, criativos e muito bem feitos. A secretária municipal da cultura, Liliana Cardoso Duarte, Susana Kakuta, secretária municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Eventos; Ailton Graça, homenageado pela Unidos de Vila Isabel, o vereador Kaká D’avila, Valéria Leopoldino, e Deise Nunes, ex-Miss Brasil, foram algumas das presenças nos desfiles.