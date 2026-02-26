Programação da Ospa 2026

A agenda dos concertos da Orquestra Sinfônica de Porto Alegre (Ospa), para 2026, foi apresentada esta semana, com a presença do secretário estadual da cultura, Eduardo Loureiro, o presidente da OSPA, Gilberto Schwartsmann, e o diretor artístico, Manfredo Schmiedt, na terça-feira, 24, na Casa da Ospa. Entre concertos em igrejas, convidados internacionais e profissionais gaúchos, regentes de mais de 14 países estarão à frente da Orquestra ao longo do ano, reforçando o intercâmbio artístico nacional e internacional. A programação, que se iniciará no dia 6 de março com o espetáculo que terá Valentina Lisitsa, pianista ucraniana, como solista, conta com mais de 40 concertos na Casa da Ospa, além de apresentações no interior do Estado, récitas de ópera, recitais de Música de Câmara, apresentações especiais e intensa atuação do Coro Sinfônico e dos grupos da Escola de Música da Ospa. As comemorações pelos 400 anos das Missões Jesuíticas foram incluídas na programação no concerto de 13 de março, que terá a participação da Família Ortaça, Lucio Yanel, Neto Fagundes e grande elenco de músicos gaúchos. As divas do pop rock também são destaque do programa, com um tributo em que Rafaela Pfeifer, Laura Dalmás e Paola Delazzeri, cantam hits de Lady Gaga, Beyoncé e Adele.