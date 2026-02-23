Mulheres e o fogo

A presença das mulheres à beira de uma churrasqueira, preparando assados, interagindo com assadores e servindo alimentos será mais uma vez celebrada durante o projeto A Ferro e Fogo, uma experiência gastronômica imersiva do Parador Hampel, em São Francisco de Paula, na Serra Gaúcha. No domingo, 8 de março, marcando o Dia Internacional da Mulher, o anfitrião Marcos Livi receberá a chef Tati Forster abrindo a edição de 2026 do Elas e o Fogo, que acontecerá durante seis domingos, trazendo um time de feras para comandar as grelhas. Reconhecida pela gestão de grandes eventos e assinatura culinária própria, Tati acaba de ser pentacampeã do prêmio de Melhor Personal Chef de Porto Alegre, pela Revista Sabores do Sul, 2025. Embora o fogo seja um elemento ancestral, a chef promete levar sua especialidade, os frutos do mar, para as grelhas do Hampel, criando um diálogo interessante entre o frescor do oceano e o calor da brasa serrana.