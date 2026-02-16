Carnaval no Butikin

Em sua segunda edição, o Pré-Carnaval do Encouraçado Butikin, em Porto Alegre, superou as expectativas de seus organizadores e já se inscreve como uma das festas mais animadas da temporada de verão. Com todas as suas áreas preparadas para a ocasião, a casa liderada por Sofia Refinetti Teixeira e Ricardo Teixeira e Maria Refinetti, acomodou perfeitamente foliões que atenderam ao chamado e vestiram fantasias criativas e originais, com muitas mulheres caprichando no visual. Animando a festa da quinta-feira passada, Mauro Kupim e os Kupinshas, Alkalinas, o grupo de shhow da Escola de Samba Império da Zona Norte, Otto Gomes e Teto Solar mantiveram acessa a chama carnavalesca do Butikin. Angela Gigante e Dado Schneider, Paulo Reis, Magda Reis, Andrea Sauer, Tati Feldens, Karen Gasparin, João Luiz Gonzales.