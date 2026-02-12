Da mesa dos gaúchos

Diogo Carvalho e Lela Zaniol, fundadores do Destemperados, apresentaram juntamente com a Secretaria de Turismo do RS, seu novo projeto que visa mapear ingredientes, rituais, métodos de preparo, tradições e histórias que ajudam a contar quem somos através da comida e seus insumos. O Mesa Gaúcha chega como um movimento unindo turismo, cultura e gastronomia, com o objetivo de redescobrir, fortalecer e desenvolver novas regiões turísticas do estado a partir de um diagnóstico da vocação gastronômica de cada lugar, tendo a dupla como embaixadores oficiais da gastronomia do Rio Grande do Sul. Os resultados serão transformados em guias pelos bares e restaurantes mais típicos e imperdíveis de cada região, livros de receitas de família, circuitos de palestras e uma série de ações práticas para inspirar produtores, cozinheiros e empreendedores a valorizar e utilizar cada vez mais o que é nosso no prato. As primeiras regiões turísticas a serem mapeadas serão Campos de Cima da Serra, Litoral Norte, Missões, Rota das Araucárias, Vale da Felicidade, Pampa e Fronteira, e Vale do Rio Pardo.