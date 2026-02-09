Drink no Pontal

Léo Tonetto, mixologista da Dash Drinks, desenvolveu o Cisne Spritz, um coquetel que combina licor de flor de sabugueiro, Campari, maracujá, menta e espumante brut que é a nova proposta para o Sunset no Pontal. Integrante da programação à bordo do Barco Cisne Branco, que fica atracado na Marina do Parque Pontal, a ideia está acessível ao público, que pode usufruir de música, gastronomia, petiscos e bebidas enquanto contempla o pôr do sol sobre o Guaíba, todas as terças-feiras. O lançamento do drink ocorreu na terça-feira passada e reuniu um grupo de apreciadores que conheceu em primeira mão, as delícias e características da programação que pode ser acessada pelo endereço www.barcocisnebranco.com.br.