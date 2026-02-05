Uma chef inspirada

A chef Dayse Paparoto acaba de estrear em Porto Alegre o seu restaurante Paparoto, inaugurado em dezembro no Bourbon Carlos Gomes, sendo sua quarta operação, e a primeira fora de São Paulo. Estrelada pelo Guia Michelin, Dayse apresentou pessoalmente seu múltiplo cardápio a um grupo de jornalistas e influenciadores digitais, na segunda-feira passada. Abrindo com drinques autorais em que se destacou o Siena, um mix de sumo de laranja kinkan, gengibre, St. Germain e uvas verdes maceradas, a bebida vem coberta por uma bolha que estoura ao primeiro gole. Essa é apenas uma das surpresas garantidas pela jovem e simpática chef paulista que fez desfilar uma infinidade de sabores e aromas envolvendo cogumelos e polenta, burrata crocante, polvo, inhoque, papardele com ragu de cordeiro, sacotini de queijo de cabra com nozes, figo fresco e mel trufado, entre outras delícias que ela vai produzindo e enviando para a mesa, como faz desde menina, misturando sabores caseiros e invenções inspiradas que a capacitaram a vencer o Master Chef Profissionais em 2026. Vale conferir.