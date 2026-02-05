Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaColunasOlha Só
Olha Só

Alguns dos nossos patrocinadores

Ivan Mattos

Ivan Mattos

Publicada em 05 de Fevereiro de 2026 às 18:30

Uma chef inspirada

O encontro dos chefs Alex Corrêa e Dayse Paparoto

O encontro dos chefs Alex Corrêa e Dayse Paparoto

fotos IVAN MATTOS/ESPECIAL/JC
Compartilhe:
Ivan Mattos
A chef Dayse Paparoto acaba de estrear em Porto Alegre o seu restaurante Paparoto, inaugurado em dezembro no Bourbon Carlos Gomes, sendo sua quarta operação, e a primeira fora de São Paulo. Estrelada pelo Guia Michelin, Dayse apresentou pessoalmente seu múltiplo cardápio a um grupo de jornalistas e influenciadores digitais, na segunda-feira passada. Abrindo com drinques autorais em que se destacou o Siena, um mix de sumo de laranja kinkan, gengibre, St. Germain e uvas verdes maceradas, a bebida vem coberta por uma bolha que estoura ao primeiro gole. Essa é apenas uma das surpresas garantidas pela jovem e simpática chef paulista que fez desfilar uma infinidade de sabores e aromas envolvendo cogumelos e polenta, burrata crocante, polvo, inhoque, papardele com ragu de cordeiro, sacotini de queijo de cabra com nozes, figo fresco e mel trufado, entre outras delícias que ela vai produzindo e enviando para a mesa, como faz desde menina, misturando sabores caseiros e invenções inspiradas que a capacitaram a vencer o Master Chef Profissionais em 2026. Vale conferir.

Notícias relacionadas