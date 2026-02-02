Clube urbano contemporâneo

A nova temporada de diversão noturna já vai encontrar, na volta das férias o Encouraçado Butikin, em Porto Alegre, com ambiente renovado e cheio de novidades. Os proprietários Sofia Refinetti Teixeira e Ricardo Teixeira estão reabrindo o Butikin Hi-Fi apresentando o novo projeto arquitetônico do espaço, assinado pelo arquiteto Francisco Pinto. A transformação propõe uma mudança estrutural na forma de viver o bar da entrada com o espaço deixando de ser um lugar de passagem e consumo rápido para se tornar um ambiente de encontro e identidade. Preservando memórias e valorizando a música em vinil, o local ganhou novo mobiliário, mesas e bancos mais confortáveis, a coquetelaria foi valorizada e uma cabine exclusiva foi criada para o DJ Rossato que comanda a seleção musical. Toda a mudança conta ainda com a curadoria de Paulo Raymundo Gasparotto para os detalhes relativos à memória afetiva.