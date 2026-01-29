Luzes nos investimentos gaúchos

A cerimônia de apresentação do Anuário de Investimentos do Rio Grande do Sul, em sua oitava edição, editado pelo Jornal do Comércio e publicado na quarta-feira (28), teve prosseguimento com o evento que reuniu lideranças políticas, econômicas e sociais do Estado. Além do detalhamento do caderno especial, feito pelo editor-chefe do JC, Guilherme Kolling, um painel reuniu os CEOs do Hospital Moinhos de Vento, Mohamed Parrini e da Tellescom Semicondutores, Ronaldo Aloise Júnior. Realizado no CIEE-RS, sede central, o evento que iniciou com um espaço de conexões durante um café da manhã, teve a colhida do diretor-presidente do JC, Giovanni Jarros Tumelero, destacando a iniciativa do jornal frente aos principais investimentos de empresas, governos e demais atores deste segmento e seus impactos no futuro da economia do Rio Grande do Sul. Entre os comentários de diversos convidados, o ano econômico já tem um balizador para ser utilizado e acompanhado.