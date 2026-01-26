Celebração ao churrasco gaúcho

A maior festa do churrasco gaúcho voltou ao Litoral Norte, no sábado, 24, ao longo de seis quilômetros em Atlântida, Xangri-lá, com a nona edição do Paleta Atlântida. Luciano Leon, CEO do Paleta, abriu oficialmente os trabalhos daquele que é considerado o maior churrasco ao ar livre do mundo. E foram muitas as propostas apresentadas em um sem número de barracas que desde muito cedo já preparavam os assados que envolviam não só cortes de carnes como ovelha e costela, mas ainda carnes exóticas, como jacaré ou um imenso pirarucu, além de salmão e outros frutos do mar. Ao redor de tudo isso, shows musicais, a presença de George Israel com seus hits, Eduardo Pitta, Tonho Crocco, entre muitas outras opções de música ao vivo e diversões até mesmo paralelas ao evento. Ninguém ficou de fora.