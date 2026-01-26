Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaColunasOlha Só
Olha Só

Alguns dos nossos patrocinadores

Ivan Mattos

Ivan Mattos

Publicada em 26 de Janeiro de 2026 às 17:39

Celebração ao churrasco gaúcho

Luciano Leon, CEO do Paleta Atlântida, com os assadores do Camarote do Paleta 2026

Luciano Leon, CEO do Paleta Atlântida, com os assadores do Camarote do Paleta 2026

fotos IVAN MATTOS/ESPECIAL/JC
Compartilhe:
Ivan Mattos
A maior festa do churrasco gaúcho voltou ao Litoral Norte, no sábado, 24, ao longo de seis quilômetros em Atlântida, Xangri-lá, com a nona edição do Paleta Atlântida. Luciano Leon, CEO do Paleta, abriu oficialmente os trabalhos daquele que é considerado o maior churrasco ao ar livre do mundo. E foram muitas as propostas apresentadas em um sem número de barracas que desde muito cedo já preparavam os assados que envolviam não só cortes de carnes como ovelha e costela, mas ainda carnes exóticas, como jacaré ou um imenso pirarucu, além de salmão e outros frutos do mar. Ao redor de tudo isso, shows musicais, a presença de George Israel com seus hits, Eduardo Pitta, Tonho Crocco, entre muitas outras opções de música ao vivo e diversões até mesmo paralelas ao evento. Ninguém ficou de fora.

Notícias relacionadas