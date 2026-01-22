Refúgio verde

A reunião de um engenheiro civil e sommelier e uma administradora de empresas, resultou em um oásis plantado no meio da cidade, perfeito para partilhar um final de tarde ao ar livre, ou em área interna, preparado para receber grupos, casais, reuniões de amigos, comemorações, enfim, o Brut Rosé Garden é um pouco disso e muito mais. Tendo o jovem casal Lucas Zito e Vanessa Cunha, à frente do negócio, o ambiente externo impressiona pelo paisagismo elaborado por Carmen Dornelles, da Terra Verde, que aclimatou os espaços em clima de wine bar a céu aberto e restaurante, disponível desde agosto de 2023. Ali, o cardápio de vinhos e espumantes impressiona pela qualidade e diversidade, apresentando rótulos gaúchos em meio a especialidades de uma carta internacional requintada com cerca de 120 rótulos. Petiscos e pratos elaborados para um jantar diário ou almoço, aos finais de semana, tudo remete a desfrutar bons momentos, inciando pelo carro-chefe da casa, o Brut Rosé Spritz, drinque autoral mais celebrado. O Brut Rosé Garden está localizado ao lado do Viva Open Mall.