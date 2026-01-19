Cardápio praiano na Saba

Para o preparo das 12 cozinhas que fizeram o sucesso do 33º Jantar dos Cozinheiros, na Saba, neste sábado que passou, foram escalados alguns renomados chefs que apresentaram pratos diversificados, em que os frutos do mar estiveram entre as preferências da noite. Newton Kalil, Vilson Ferreira, Francisco Schmidt, Antônio Ortiz, João Muratore, George Maraschin, Marcelo e Walter Mattos, Ricardo Lourenço, Antonio Ben, Roberto Morselli e Nelson Magalhães, entre tantos outros nomes, foram os responsáveis pelas longas e ágeis filas que se formaram ao longo da noite. Entre os convidados, Daniela e Milton Mattana, Moema Bertaso e Lúcia Helena Bertaso Goldani, Carolina Cardeal, Claudia e Nicholas Bublitz, Carlos Alberto e Diana Pippi da Motta, entre muita gente mais, comprovaram mais um êxito deste que está entre os mais prestigiados eventos do verão gaúcho.