Lideranças confirmadas no Juvenil

Confirmados para mais um ano à frente da Associação Leopoldina Juvenil, a diretoria cujo nome de Luiz Augusto Franciosi Portal lidera a nominata, teve sua cerimônia festiva de reposse, na noite da segunda-feira, 12, no novo salão Moinhos de Vento. Entre ex-presidentes como Ieda Berlim, Gilberto Porcello Petry e Gustavo Caleffi, a ocasião teve ainda a confirmação de Roberto Majó de Oliveira (vice-presidente de Esportes), Roberto Corrêa da Silva (vice-presidente Social e Cultural) e André Saraiva Adams (vice-presidente de Administração e Finanças) que seguem em suas pastas em 2026. O coquetel assinado por Claudio Solano Gastronomia, reuniu diversos sócios em torno da sempre elogiada seleção de iguarias que tem a coordenação de Camila Solano.