Olha Só

Ivan Mattos

Publicada em 12 de Janeiro de 2026 às 17:48

A nova diretoria da Sogipa

Marcelo Bervian e Liane Duarte Galvão

EVANDRO OLIVEIRA/JC
Prestes a completar 159 anos, a Sociedade Ginástica Porto Alegre, Sogipa, celeiro de atletas campeões e medalhistas de diversos esportes, deu posse à sua nova diretoria, na quinta-feira passada. Com o prestígio de alguns de seus mais notáveis dirigentes que fizeram a história do clube na plateia, os salões Turner e Baviera receberam o novo presidente e vice-presidente para o biênio 2026/27, Marcelo Bervian e Sandro Viero, respectivamente, além da nova formação de diretores sociais, esportivos e de administração. Entre os novos nomes, Jorge Teixeira, o primeiro atleta do atletismo sogipano a participar de uma olimpíada, assumiu como vice-presidente de esportes. Dentro do clube já se comentam os preparativos para os 160 anos que serão celebrados em agosto de 2027.

