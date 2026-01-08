Turismo histórico e geológico

É da múltipla e talentosa jornalista e fotógrafa Daniela Barcellos que vem a sugestão de um passeio interessante para o verão, principalmente para quem gosta de trilhas, destinos insólitos e conhecimento. Partindo de Caçapava do Sul, a região é repleta de memórias de fatos históricos, lendas e curiosidades que remetem à visita de Ovnis, mas também é considerado Patrimônio Geológico da Unesco, como o Geoparque Caçapava e a estrada das guaritas. A beleza do lugar merece uma visita como a que Daniela fez por suas atrações formadas por paisagens naturais surpreendentes, famosa por formações rochosas de granito, imensos paredões de pedra esculpidos pela natureza, vales, grutas, cavernas e a Estrada das Guaritas, considerada uma das mais bonitas do mundo. Fazer trilhas, longas caminhadas pela Pedra do Segredo, da Caverna da Escuridão, Guaritas e as Minas do Camaquã e visitar uma insólita cidade com ares de abandonada. Avistamento de Ovnis também são indicações que tornam a região como referencia mundial da ufologia. Como se não bastasse tudo isso, a região é conhecida pela qualidade de seus azeites de oliva, premiados no mundo todo. Vale conferir!