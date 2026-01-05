Revisitando Erico Verissimo

A mostra Ventos Verissimos, aberta em dezembro no terceiro andar da Casa de Cultura Mario Quintana, nasceu como uma homenagem entre amigos pela passagem dos 120 anos de Erico Verissimo. Bel Porto, Zé Darci e Marcos Porto, três artistas plásticos se reuniram para revisitar a obra do autor gaúcho, abordando passagens significativas de memórias e relatos de sua obra. O curador Marcos Porto define assim a exposição que permanece aberta à visitação até fevereiro de 2026: “Bel Porto traz um Tibicuera carregado de ancestralidade, Zé Darci, vindo de Arroio Grande, pinta o pampa com a sensibilidade de quem conhece a dor e a beleza do povo gaúcho, e eu tento costurar tudo isso em dois ventos suaves: ‘O Tempo e o Vento da Memória’, nostálgico, e ‘Retratos Humanos’, onde os personagens de Verissimo ganham nova pele. Nossa exposição é um abraço fraterno ao Erico”, resume.