Temporada de verão

O fim de ano em Atlântida contou com as bênçãos do mar limpo, verde e de temperatura perfeita além do bom tempo, intercalado de chuvas, que não atrapalharam muito a diversão à beira-mar. Vários encontros foram conferidos pela coluna, entre aniversários e comemorações que anteciparam os brindes de Réveillon. Como sempre, Gilberto Porcello Petry e Suely Holler Petry seguem como anfitriões animados de festas e celebrações em sua casa de veraneio em Atlântida, reunindo seus muitos amigos em torno da família para churrascos e aniversários. Gislaine e Eduardo Bettanin abriram sua casa também em Atlântida para comemorar a passagem de idade de Gislaine, com festa à beira da piscina, música ao vivo e discotecagem de Lê Araújo. Já por aqui, em Porto Alegre, os fogos de artifício e shows atraíram milhares de pessoas em torno da Usina do Gasômetro para saudar a entrada de 2026.