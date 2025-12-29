Uma retrospectiva para 2025

Mais um ano chegando ao fim e é inevitável olhar para trás e recorrer aos arquivos para constatar a grande movimentação empresarial, social, cultural e gastronômica pela qual a coluna passou ao longo de 2025. Com cara de um ano atípico, foram muitas as novidades e mais ainda, as pessoas que fizeram acontecer um ano difícil para muitos, em diversos setores, mas desafiador para todos. Novos empreendimentos foram abertos, algumas promessas do que vem por aí também foram lançadas, mas como de costume, foram as pessoas que ajudaram a fazer girar a grande roda da história dos gaúchos. A coluna de hoje, véspera de fim de ano, presta uma homenagem também ao trabalho atento dos fotógrafos que colaboraram com sua arte e dedicação, em busca do melhor ângulo, da melhor expressão, registrando momentos inesquecíveis. Obrigado a todos, e um feliz 2026! Vale conferir!