Mundo de tapetes

Olha Só

Publicada em 25 de Dezembro de 2025 às 17:58

Gabriela Balbueno Fleck no show de comemoração dos 30 anos da Expresso do Oriente

A Expresso do Oriente, especializada em tapetes importados de várias procedências, completou trinta anos de jornada e Lenira Balbueno Fleck aproveitou a data para comemorar em família, amigos e clientes o final de mais um ano. Ao som da Marmota Jazz e da performance vocal da filha Gabriela Balbueno Fleck, entre pilhas de tapetes, o encontro serviu também de despedida do ano para arquitetos, decoradores e amigos como Ivan Andrade, Décio Muniz, Salomão Baril, Marcelo Polido, Daniel Schön, Maria Cecília Sperb, Lívia Bortoncello, Eduardo Machado, Selma Paese que foram cumprimentar Lenira na festividade que proporcionou reencontros profissionais e afetivos além de vários planos para o novo ano que se avizinha.

