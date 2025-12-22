Concerto de Natal da Ospa

O encerramento da programação musical da Orquestra Sinfônica de Porto Alegre (Ospa), cuja direção artística está sob a responsabilidade do maestro Manfredo Schmiedt, fechou o ano de celebrações dos 75 anos da Ospa, no Complexo Cultural Casa da Ospa, na noite da sexta-feira que passou. Com a casa cheia e as participações especiais das sopranos Marília Vargas e Cecília Teles Conceição, a noite musical reuniu um programa inspirado em que Rossini, Mozart, Leontolovych, Hülsberg e Ballard compuseram uma sinfonia leve e emocionante entre canções de Natal de diversas partes do mundo. Entre as presenças registradas por lá, Beatriz Araújo, Leonor e Gilberto Schwartzmann, Jorge Gerdau Johannpeter e Maria Elena Johannpeter, Suzana Vellinho Englert, Mário Englert, Lenira Balbueno Fleck e Geraldo Lopes.