A oitava edição do Troféu Eva Sopher, foi talvez, a que homenageou pessoas mais próximas da mestra que empresta seu nome à distinção. Luciano Alabarse, atual presidente da Fundação Theatro São Pedro, abriu a cerimônia referindo-se à parceria que desenvolveu com Eva Sopher ao longo de 40 anos. Clarice Chwartzmann, captadora de recursos e outra amiga fiel da mestra, recebeu uma emocionada homenagem, assim como o troféu Destaque Cultural entregue à Ana Fagundes, profissional que foi ligada diretamente a Eva. Araci Esteves, grande atriz gaúcha, reconhecida por seu trabalho no cinema em Anahy de las missiones, no teatro e na televisão, recebeu o troféu como destaque artístico. William Ling, representando a Évora Holding Company, empresa parceira de projetos culturais da casa, recebeu na categoria instituição. O ator, cantor e compositor, Álvaro Rosa Costa, intimamente ligado ao TSP, teve destaque artístico. Diego da Maia, recebeu o troféu Destaque da Casa, por seu trabalho na comunicação do complexo cultural.