Comemoração conjunta

O 23º Natal Insieme, confraternização anual da comunidade italiana do Rio Grande do Sul, foi realizado no Panorama Gastronômico, na Puc-RS, no domingo passado, homenageando a passagem dos 150 anos da imigração italiana no Estado. Com organização de Carlo Bicchieri, Marino Bardini, Paulo Massolini, Rosalina Zorzi e Taís Gerhardt, o almoço festivo teve a presença do cônsul-geral da Itália no RS, Valerio Caruso, Marcos Oderich, Valdete Piovesan Oderich e Thomas Piovesan Oderich, entre muita gente mais, com a tarde animada pelo Coral da Massolin de Fiore e sorteio de brindes das Conservas Oderich, Unitur Turismo e Bottega del Mare. A edição deste ano homenageou os idealizadores já falecidos, como Antonio Alberti, Franco Cornero e do Frei Rovílio Costa, idealizador do evento, e figuras históricas da comunidade italiana no Estado.