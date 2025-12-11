Cinema VIP

O avant-première do thriller de suspense, A Empregada, dirigido por Paul Feig, inaugurou oficialmente o Cinepólis, no Shopping Bourbon Carlos Gomes, na quarta-feira que passou. A sessão para convidados do novo estilo de sala cinematográfica inédito por aqui, teve uma rápida solenidade em que Pablo Billard, CEO da Cinépolis Brasil e Roberto Zaffari, representando o Grupo Zaffari na ocasião, apresentaram as características do empreendimento de salas equipadas com grandes poltronas reclináveis, projetores a laser e sistema de som imersivo, com plena qualidade de imagem e som. O complexo oferece cardápio exclusivo e atendimento personalizado, com os pedidos podendo ser feitos dentro da sala por meio de dispositivos móveis, que integram de forma ágil o serviço de atendimento e pagamento em um único sistema.