Marisa Monte sinfônica

Amparada por 55 músicos eruditos, selecionados entre orquestras de todo o Brasil, mais os integrantes de seu quarteto e do maestro André Bachur, comandando o recital-espetáculo, como ela mesma chamou, Marisa Monte arrebatou uma imensa plateia na noite quente do sábado passado, no Parque Harmonia, em Porto Alegre. Com visual claramente inspirado no estilo de Frida Kahlo, entre pausas e seus embalos característicos, celebrados há quase 40 anos de palco e história na música popular brasileira, Marisa demonstrou porque vem se tornando um referencial no panorama atual, com composições certeiras, espetáculos bem elaborados, delicados na medida e repletos de seus grandes sucessos, incluindo surpresas e arrebatamentos. Na plateia, alguém comentou que “todas as dores, amores e esperanças foram cantadas por Marisa Monte nesta noite”. O adiamento do fechamento da turnê do Phonica foi anunciado ainda por aqui, com a confirmação de novas datas para a região Nordeste.