Fórum de ideias

Em uma realização conjunta do Jornal do Comércio estreando em parceria com a Apex Partners, a terceira edição do Fórum Econômico do Rio Grande do Sul, tomou boa parte da terça-feira passada, no principal espaço de eventos do Instituto Caldeira. Lotado por uma plateia atenta e interessada nos dados, índices de investimentos, painéis e considerações político-sociais dos mercados do Rio Grande do Sul e Brasil. Entre depoimentos sobre crescimento, riscos e geografia econômica do Estado, especialistas de áreas diversas, contribuíram com informações e posições importantes nas várias rodadas da tarde, em conversas inspiradoras. O CEO da Wine, Alexandre Magno; o diretor de operações de gestão de recursos da APEX, Thompson Alves; Bruna Allemann, especialista em investimentos internacionais e comunicadora da Nomos; o especialista de Alocação APEX, Rodrigo Villa Real; o pesquisador econômico do BTG Pactual, Samuel Pessôa e o CEO da Mar Asset, Bruno Coutinho, foram alguns dos debatedores do encontro que contou com Pedro De Cesaro, diretor-geral da APEX, e Giovanni Jarros Tumelero, diretor presidente do Jornal do Comércio.