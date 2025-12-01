Os premiados da ABRH-RS

Na noite da última quinta-feira, no Grêmio Náutico União, a Associação Brasileira de Recursos Humanos Rio Grande do Sul (ABRH-RS) divulgou os resultados dos prêmios Top Ser Humano 2025 e o Top Cidadania 2025, no qual importantes distinções na área de gestão de pessoas e cidadania foram atribuídas a empresas e entidades gaúchas. Num total de 61 agraciados, 46 no Top Ser Humano e 15 no Top Cidadania, o destaque Personalidade Top Ser Humano 2025 foi entregue para o CEO da Vulcabras, Pedro Bartelle. O presidente da ABRH-RS, Pedro Fagherazzi, ao lado de sua vice-presidente, Isabel Degrazia, foram os anfitriões da solenidade que reuniu importantes nomes de entidades e empresas gaúchas no jantar comemorativo que se seguiu à premiação.