Sabores, histórias e conquistas

O salão de festas do Grêmio Náutico União esteve lotado na noite da segunda-feira (24), durante a entrega do Prêmio Revista Sabores do Sul, em sua 18ª edição. Considerado como o maior encontro da gastronomia gaúcha, o evento foi uma grande celebração do setor, reunindo chefs consagrados, empresários e responsáveis pelos melhores endereços e cardápios do Rio Grande do Sul. Sabina Fuhr entregou pessoalmente os 300 prêmios da noite, em que se podiam ver estrelas conhecidas e as revelações e talentos que estão despontando a cada dia. Em uma rápida passada, a coluna registrou Carlo Bicchieri, que recebeu o prêmio para a Bottega Del Mare, como restaurante revelação 2025; Tati Forster, a melhor personal chef; Nelson Ramalho e Adelar Kleinert, pela Mule Bule como melhor gastronomia de eventos; Antônio Costaguta, El Topador, como personalidade gastronômica do ano em Porto Alegre; o Encouraçado Butikin, como melhor bar de música ao vivo, entre tantos outros nomes importantes da cena local.