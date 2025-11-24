Ampliação garantida no Instituto do Câncer Infantil

O jantar anual em benefício do Instituto do Câncer Infantil, na Associação Leopoldina Juvenil, levou um grande público a prestigiar as obras assistenciais lideradas por Algemir Brunetto, que mais uma vez contou com a presença de Lauro Quadros, presidente do conselho deliberativo da entidade. Além da gastronomia de Claudio Solano, a noite festiva teve a colaboração dos voluntários que viabilizam a venda das mesas e ajudam na recepção. Eduarda Streb e Sérgio do Erre foram os mestres da cerimônia que contou ainda com o show do Só para Contrariar, SPC, cujo crooner foi Fernando Pires. A verba arrecadada pelos convites da noite é direcionada para as obras de ampliação da sede do ICI, que já teve sua data de entrega anunciada para o início de 2026.

A Ospa aos 75 anos

Mais vigorosa do que nunca, a Orquestra Sinfônica de Porto Alegre (Ospa), completando 75 anos no fim de semana, estreou na tarde de sábado, no Complexo Cultural Casa da Ospa, o programa em que apresentou como abertura o concerto Raízes, de Clarice Assad, para quarteto de percussão e orquestra, em que a participação do grupo Martelo, como solista, foi um dos momentos empolgantes da tarde. Em seguida, a execução da Salamanca do Jarau, composta por Luiz Cosme, baseada em um conto de João Simões Lopes Neto, teve sua apresentação gravada conforme anunciado no início do ano. O concerto, que coincidiu com o Dia do Músico, contou com a presença do músico e professor Miguel Pimenta, incansável mestre que recebeu merecida homenagem da Ospa, entregue pelo maestro Manfredo Schmiedt.

Revisitando Caio F.

O ator Roberto Camargo retornou a Porto Alegre para uma breve temporada que se estende até o próximo domingo, no Estúdio Stravaganza, de seu solo Caio em Revista, baseado em textos do autor gaúcho que foram publicados na revista paulistana AZ. O humor ácido e perspicaz de Caio F. como ele se assinava, permeiam divertido espetáculo que conta com direção de outro gaúcho, Luiz Arthur Nunes. A noite de estreia contou com amigos e artistas locais como Paulo Vicente, Graça Nunes, Beto Ruas e Simone Castiel, Adriane Motolla, Lauro Ramalho, Ciça Reckziegel, Sandra Laporta, Ida Celina, Zorávia Betiol, Nora Prado, Sérgio Lulkin, entre muita gente mais.

Paleta Atlântida

Anderson Hartmann, liderança do Bom Gourmet no RS, e Andrea Sorgenfrei, CEO do Bom Gourmet, veio de Curitiba para a noite de premiação, foram os anfitriões no Encouraçado Butikin, na segunda-feira passada, em sua primeira realização no Rio Grande do Sul.

O que vem por aí

* Nesta terça-feira, às 19 horas, no Auditório da Casa Unimed Federação/RS, uma conferência em homenagem aos 150 anos de Thomas Mann e aos 120 anos de Erico Verissimo.

* Orquestra da Ulbra e Cia. Ópera Brasil apresentam a estreia da ópera A Prisioneira do Alto da Bronze, com apresentações, nos dias 25 e 26, na Associação Leopoldina Juvenil. Ingressos disponíveis pelo Sympla.

* Jantar em benefício da Via Vida, na Usina de Massas, nesta quarta-feira, dia 26, aberto ao público.

* A premiação Engenheiro do Ano 2025, promoção da Sociedade de Engenharia do Rio Grande do Sul, acontecerá no dia 11 de dezembro, na sede social da SERGS.