Com ênfase em pautas significativas para o setor supermercadista, a festa de entrega do Carrinho Agas 2025, promovido pela Associação Gaúcha de Supermercados (AGAS), foi mais uma noite memorável para seus integrantes, no salão de festas do Grêmio Náutico União, na segunda-feira passada. Lindonor Peruzzo Júnior, estreando como anfitrião, trouxe sua assinatura para o evento abordando temas caros como a questão da inserção das farmácias nas gôndolas dos supermercados. Na plateia, além do governador Eduardo Leite, políticos, empresários e representantes de entidades, tiveram, além dos destaques previstos, Evanildo José de Oliveira, gerente do ano, Guilherme Pasin, personalidade pública e Cristiane Cunha, empresário do ano; o troféu especial surpresa para Francisco Miguel Schmidt, gerente executivo da entidade, que passa o cargo para Francisco Brust, assumindo como gerente de relações institucionais da Agas.

Memórias de Erico

Entrelaçando memórias e inspirações provenientes da arte que sempre permearam o trabalho do escritor Erico Verissimo, uma mostra intimista e rara foi aberta nesta terça-feira, na Casa da Memória Unimed Federação/RS, celebrando os 120 anos do escritor gaúcho. Exibindo pinturas, desenhos e gravuras, dele e de outros pintores, dos 20 itens, 13 provém do acervo da família Verissimo, incluindo peças de outros colecionadores e originais de Nelson Boeira Faedrich, que ilustram a histórica edição de 1985 de O Tempo e o Vento. Com curadoria de José Francisco Alves e Marco Aurélio Biermann Pinto, a exposição Erico, entre linhas e afetos, proposta pela Casa da Memória Unimed Federação/RS, Assembleia Legislativa do RS e Theatro São Pedro, estreou na terça-feira passada permanecendo aberta a visitação até 22 de dezembro.

NOTA COM FOTOS:

FOTOS: André NutriChef, Ana Carloto e Luísa Comerlato Beck (principal) + Fernanda Nichelle e Stela Jawetz

SAÚDE, BEM-ESTAR E ALIMENTAÇÃO CONSCIENTE Um bate-papo com reflexões sobre alimentação e saúde movimentou o restaurante O Grão, na última semana. O casal de sócios Ana Carloto e Rafaeli Aguilheiro realizou um evento para um pequeno grupo de nutricionistas e médicos, com o objetivo de apresentar os novos rituais de experiência do restaurante: o Detox, com receitas antioxidantes, e Metabólico, para quem busca foco e energia. A ocasião foi marcada por um bate-papo, que contou com a participação de André NutriChef e da médica Luísa Comerlato. Os convidados experimentaram diversas delícias saudáveis preparadas especialmente para o encontro, organizado pela Autentique Eventos.

NOTINHAS:

A Associação Leopoldina Juvenil promove, no dia 29 de novembro, sábado, mais uma edição de sua Garden Party, festa que encerra a Semana de Cultura e Arte ALJ. Realizada no entorno da piscina, a confraternização terá animação de Izmália & Os Incansáveis.

A astróloga Fernanda Pozzebon lança, no dia 2 de dezembro, terça-feira, o livro "O Céu e Você — Astrologia Sistêmica Para A Vida" — uma obra que convida o leitor a reconhecer a astrologia como uma ferramenta de autoconhecimento e reconexão. A sessão de autógrafos será na Livraria Leitura, no BarraShoppingSul.