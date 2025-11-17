Liga Feminina de Combate ao Câncer escolhe Glamour Girl 2025

Em mais uma linda e elegante noite de solidariedade, a Liga Feminina de Combate ao Câncer anunciou as vencedoras do projeto Glamour Girl 2025. Durante o tradicional baile realizado pela entidade, na última sexta-feira, na Associação Leopoldina Juvenil, Melissa Capucci foi eleita a Glamour Girl e Pietra Di Giorgio foi escolhida como a Glamour Friend.

A dupla foi escolhida entre 23 jovens voluntárias que trabalharam incansavelmente em prol da entidade durante o ano, desenvolvendo projetos em apoio a pessoas carentes que lutam contra o câncer. As meninas foram eleitas por cinco jurados, que tiveram seus nomes revelados apenas horas antes do evento: a artista plástica Angela Zaffari; o engenheiro Artur Bing; a empresária Gutta Galbinski, fundadora da JOB, agência de marketing digital; o médico oncologista Rafael José Vargas Alves, vice-reitor na Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre (UFCSPA); e a Glamour Girl 2015 Victória Leal Zanon.

Com organização da voluntária Xuxa Pires, a noite, que teve como principal anfitriã Vera Bernardes, presidente da entidade, foi uma celebração ao trabalho voluntário em prol de pessoas carentes que lutam contra o câncer, na presença de inúmeras pessoas que ajudam a Liga há anos. A apresentação do evento ficou por conta de Paula Bing Müller Cauduro e Ingrid Bing Moreira.

Pietra Di Giorgio, Glamour Friend 2025 Guilherme Flores/Holofote/Divulgação

Sabrina Lopes Ribeiro Guilherme Flores/Holofote/Divulgação

Vera Bernardes Guilherme Flores/Holofote/Divulgação

Victória Leal Zanon Guilherme Flores/Holofote/Divulgação