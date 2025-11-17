Liga Feminina de Combate ao Câncer escolhe Glamour Girl 2025

Em mais uma linda e elegante noite de solidariedade, a Liga Feminina de Combate ao Câncer anunciou as vencedoras do projeto Glamour Girl 2025. Durante o tradicional baile realizado pela entidade, na última sexta-feira, na Associação Leopoldina Juvenil, Melissa Capucci foi eleita a Glamour Girl e Pietra Di Giorgio foi escolhida como a Glamour Friend.
A dupla foi escolhida entre 23 jovens voluntárias que trabalharam incansavelmente em prol da entidade durante o ano, desenvolvendo projetos em apoio a pessoas carentes que lutam contra o câncer. As meninas foram eleitas por cinco jurados, que tiveram seus nomes revelados apenas horas antes do evento: a artista plástica Angela Zaffari; o engenheiro Artur Bing; a empresária Gutta Galbinski, fundadora da JOB, agência de marketing digital; o médico oncologista Rafael José Vargas Alves, vice-reitor na Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre (UFCSPA); e a Glamour Girl 2015 Victória Leal Zanon.
Com organização da voluntária Xuxa Pires, a noite, que teve como principal anfitriã Vera Bernardes, presidente da entidade, foi uma celebração ao trabalho voluntário em prol de pessoas carentes que lutam contra o câncer, na presença de inúmeras pessoas que ajudam a Liga há anos. A apresentação do evento ficou por conta de Paula Bing Müller Cauduro e Ingrid Bing Moreira.
Pietra Di Giorgio, Glamour Friend 2025
Sabrina Lopes Ribeiro
Vera Bernardes
Victória Leal Zanon
Xuxa Pires
Agência Padrinho de cara nova
Alexandra Zanela e
Carlos Guilherme Ferreira
Alexandra Zanela e Carlos Guilherme Ferreira, sócios-fundadores da Agência Padrinho, foram anfitriões de um coquetel que celebrou a inauguração da nova sede da empresa, em Porto Alegre. Na quarta-feira passada, a dupla recebeu equipe, parceiros e demais convidados em um evento que também marcou o início de uma fase voltada à ampliação de serviços e ao fortalecimento da cultura interna da Padrinho — atuante há mais de uma década no mercado de comunicação integrada. O novo espaço, agora com 274 metros quadrados, fica localizado em um andar inteiro de edifício na Rua dos Andradas, no Centro, e foi projetado para favorecer a integração entre as áreas e o bem-estar dos colaboradores. O projeto arquitetônico é assinado pelo escritório 254 Arquitetura.
55 anos de história
Paulo Fuchs
Laureano Fortuna, ao lado dos filhos Marco Antonio e Luiz Felipe Fortuna, celebrou, na última quarta-feira, na Capital, os 55 anos da Solaris Corretora de Seguros. Além da matriz em Antônio Prado e das filiais em Porto Alegre, Flores da Cunha e Caxias do Sul, a empresa conta com
17 escritórios espalhados por todo o Estado. O economista Paulo Fuchs foi uma das presenças do evento.
Gaúchos em cena
O ator Roberto Camargo, um dos fundadores da Terça Insana, estreia, neste fim de semana, seu espetáculo solo "Caio em Revista", baseado em textos de Caio Fernando Abreu, que será apresentado no Estúdio Stravaganza. O espetáculo mostra o lado cronista do autor de "Morangos Mofados" e "Triângulo das Águas", revelando o lado crítico e bem-humorado do escritor. O roteiro aborda a relação de Caio com a cidade de São Paulo, suas memórias de infância e juventude e sua visão ácida da sociedade, em textos que constaram em publicações de jornais e revistas no centro do País. Na ficha técnica, nomes como Luís Artur Nunes, Guto Lacaz e Mareu Nitschke.
Festa pelo ICI
O grupo Só Pra Contrariar será a atração deste ano do jantar beneficente do Instituto do Câncer Infantil, que ocorrerá nesta quarta-feira, na Associação Leopoldina Juvenil. Os recursos arrecadados na noite serão destinados para a ampliação da sede do ICI, que terá novos espaços voltados ao atendimento, à pesquisa, ao ensino e à assistência.