Festa, União e Solidariedade

Cerca de 800 pessoas prestigiaram a primeira edição do Sunset Beneficente do Instituto Burmann & Bastos, que arrecadou mais de R$ 1,5 milhão — o valor foi dividido igualmente entre as instituições Santa Casa, Casa Madre Ana e Alma Mater, e cada uma recebeu a doação de R$ 510.350,00. Idealizada pelo casal de médicos Tiana Burmann e Fernando Bastos, nomes à frente do Instituto Burmann & Bastos, a festa ocorreu no final da tarde do último domingo, na Casa NTX, com organização da NB Eventos.
A noite contou com apresentações de Stephanie Li, que interpreta Adele no projeto "Hello Adele Tribute"; Afonso Nigro, ex-integrante da boy band Dominó; Emanuelle Araújo, ex-vocalista da Banda Eva; Paulo Miklos, ex-Titãs; e o DJ João Veppo. Entre as presenças de destaque, Nora Teixeira, Alexandre Grendene Bartelle, Flavia Alvarez, Carlos Biedermann, Karla Johannpeter, Scheila Vontobel e a jornalista e influenciadora Mônica Salgado, que veio de São Paulo para participar do evento e apresentar a solenidade de entrega dos cheques às três instituições beneficiadas.
Alexandre Grendene e Nora Teixeira
holofote/DIVULGAção/JC
Tiana Burmann e Fernando Bastos
holofote/DIVULGAção/JC
Prêmiação
Presidente do Sistema Fecomércio-RS, Luiz Carlos Bohn
EVANDRO OLIVEIRA/JC
Na noite da última segunda-feira, foram conhecidos os vencedores do 1º Prêmio Sistema Fecomércio-RS/Sesc/Senac e IFEP de Jornalismo, durante cerimônia na sede da Fecomércio-RS, em Porto Alegre. Foram premiados 16 trabalhos sobre o comércio de bens, serviços e turismo e seu papel no desenvolvimento econômico e social do Estado. Luiz Carlos Bohn, presidente da Fecomércio-RS, participou do evento de entrega dos prêmios, uma iniciativa que valorizou reportagens que combinaram relevância, profundidade, variedade de fontes, inovação e clareza.
Nova Diretoria da Bienal
Gressiana Estevan, André Jobim de Azevedo e Ana Espíndola
Vini Dalla Rosa/Divulgação/jc
O início da semana foi marcado pela celebração e posse da nova diretoria da Fundação Bienal do Mercosul, antes presidida pela empresária Carmen Ferrão. Agora, sob a liderança inédita da copresidência de Márcio Carvalho e Maria Fernanda de Lima Santin para o triênio 2026-2028, a nova gestão conta ainda com os diretores Ana Espíndola, André Jobim de Azevedo, André Malcon, André Venzon, Felipe Braga Corrêa, Gabriela Fontoura Brasil, Gressiana Estevan, Jéssica De Carli, Luciano Faraco, Rodrigo Azevedo Pereira, Vinícius Amorim e Vitor Ortiz. A cerimônia de apresentação da nova diretoria foi realizada na sede do Museu de Arte Contemporânea do Rio Grande do Sul (MACRS), no 4º Distrito de Porto Alegre.
Márcio Carvalho e Maria Fernanda de Lima Santin
Vini Dalla Rosa/Divulgação/jc
Educação empresarial
Andréia Zimmer de Matos
e Jonas Matos
holofote/DIVULGAção/JC
Um dia de palestras, muito conteúdo sobre educação empresarial, networking e confraternização entre empreendedores gaúchos de destaque em seus segmentos: assim foi a imersão Plano de Voo, promovida pelo Impulse Club com exclusividade para mais de 30 membros do grupo de negócios. O anfitrião do evento foi Jonas Matos, fundador do Impulse — a empresa tem ainda como sócios Flavio Augusto da Silva, Joel Jota e Caio Carneiro. Ao lado da esposa, Andréia Zimmer de Matos, o empresário recebeu seus convidados para um evento de muitas trocas, com foco no impulsionamento de negócios, no Hotel Deville Prime, na última sexta-feira. A programação contou com palestras com nomes como Leandro Tixa, Tiago Denardin e Marcelo Perpétuo.
Troféu Magis
Paulo Geremia e Rodrigo Sousa Costa
EVANDRO OLIVEIRA/JC
O Salão Nobre do Palácio do Comércio, em Porto Alegre, foi cenário para o 31º Prêmio Líderes & Vencedores, entregue pela Federação de Entidades Empresariais do Rio Grande do Sul (Federasul) e pela Assembleia Legislativa do Estado, na terça-feira. Quinze agraciados receberam o Troféu Magis, sendo três em cada uma das cinco categorias (Mérito Político, Sucesso Empresarial Micro e Pequena Empresa, Destaque Comunitário, Expressão Cultural e Referência Educacional). As homenagens foram a personalidades, empresas e instituições que contribuem para o desenvolvimento econômico e social do Estado.