Festa, União e Solidariedade

Cerca de 800 pessoas prestigiaram a primeira edição do Sunset Beneficente do Instituto Burmann & Bastos, que arrecadou mais de R$ 1,5 milhão — o valor foi dividido igualmente entre as instituições Santa Casa, Casa Madre Ana e Alma Mater, e cada uma recebeu a doação de R$ 510.350,00. Idealizada pelo casal de médicos Tiana Burmann e Fernando Bastos, nomes à frente do Instituto Burmann & Bastos, a festa ocorreu no final da tarde do último domingo, na Casa NTX, com organização da NB Eventos.

A noite contou com apresentações de Stephanie Li, que interpreta Adele no projeto "Hello Adele Tribute"; Afonso Nigro, ex-integrante da boy band Dominó; Emanuelle Araújo, ex-vocalista da Banda Eva; Paulo Miklos, ex-Titãs; e o DJ João Veppo. Entre as presenças de destaque, Nora Teixeira, Alexandre Grendene Bartelle, Flavia Alvarez, Carlos Biedermann, Karla Johannpeter, Scheila Vontobel e a jornalista e influenciadora Mônica Salgado, que veio de São Paulo para participar do evento e apresentar a solenidade de entrega dos cheques às três instituições beneficiadas.

Alexandre Grendene e Nora Teixeira holofote/DIVULGAção/JC