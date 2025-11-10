Farol econômico

Um verdadeiro farol para a economia gaúcha, assim pode ser resumida a última etapa do projeto Mapa Econômico do Rio Grande do Sul, promovido pelo Jornal do Comércio, que ocorreu na quinta-feira passada, na sede da Fiergs, em Porto Alegre. Não só o local não poderia ser mais adequado ao tema, quanto os assuntos abordados que deram o fechamento para a exata radiografia, não só econômica, mas de desenvolvimento social e oportunidades de futuros investimentos gaúchos. Depois de percorrer cinco regiões do Rio Grande do Sul em busca de informações, índices de crescimento, possibilidades de cada setor, o Mapa fez um cruzamento de indicadores e apontamentos sobre novos empreendimentos a partir dos dados levantados. Neste último encontro, tendo como mediador Guilherme Kolling, editor-chefe do JC; Susana Kakuta (Sesi, IEL-RS) e Márcio Port (Sicredi Sul/Sudeste), o painel apontou um amplo espectro de discussão envolvendo educação, inovação e crescimento sustentável entre tantas outras questões. Uma plateia atenta, formada por empresários de peso e executivos, contribuiu ao debate. À frente da recepção do coquetel de boas-vindas, o diretor-presidente do Jornal do Comércio, Giovanni Jarros Tumelero, e o presidente do Conselho do JC, Mércio Cláudio Tumelero deram continuidade ao evento.