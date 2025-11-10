Farol econômico

Um verdadeiro farol para a economia gaúcha, assim pode ser resumida a última etapa do projeto Mapa Econômico do Rio Grande do Sul, promovido pelo Jornal do Comércio, que ocorreu na quinta-feira passada, na sede da Fiergs, em Porto Alegre. Não só o local não poderia ser mais adequado ao tema, quanto os assuntos abordados que deram o fechamento para a exata radiografia, não só econômica, mas de desenvolvimento social e oportunidades de futuros investimentos gaúchos. Depois de percorrer cinco regiões do Rio Grande do Sul em busca de informações, índices de crescimento, possibilidades de cada setor, o Mapa fez um cruzamento de indicadores e apontamentos sobre novos empreendimentos a partir dos dados levantados. Neste último encontro, tendo como mediador Guilherme Kolling, editor-chefe do JC; Susana Kakuta (Sesi, IEL-RS) e Márcio Port (Sicredi Sul/Sudeste), o painel apontou um amplo espectro de discussão envolvendo educação, inovação e crescimento sustentável entre tantas outras questões. Uma plateia atenta, formada por empresários de peso e executivos, contribuiu ao debate. À frente da recepção do coquetel de boas-vindas, o diretor-presidente do Jornal do Comércio, Giovanni Jarros Tumelero, e o presidente do Conselho do JC, Mércio Cláudio Tumelero deram continuidade ao evento.
Referência no mercado jurídico e parceiro estratégico do setor imobiliário, o Santos Silveiro Advogados está lançando o 8º volume do livro "Temas Atuais em Direito Imobiliário", reunindo 24 artigos sobre as principais transformações, desafios e soluções jurídicas que moldam o futuro do setor no Brasil. O evento de lançamento para convidados acontece nesta quarta-feira, dia 12, no Instituto Ling.
A Fundação Iberê inaugura a exposição "La economía de la atención", do artista uruguaio Marco Maggi. Com curadoria de Patricia Bentancur, que acaba de ser anunciada como a responsável pelo Pavilhão do Uruguai na Bienal de Veneza de 2026, a mostra apresenta 12 trabalhos, entre desenhos, instalações, elementos do cotidiano como rolo de tinta, bola de pingue-pongue, mesa de sinuca e colagens com papéis recortados — uma das marcas do artista. Na Fundação, ele criará uma obra inédita, de grandes dimensões, a partir de pequenos recortes em papel.
O tradicional baile para escolher as representantes da Glamour 2025 será nesta sexta-feira, na Associação Leopoldina Juvenil, com desfile das 23 meninas e escolha da Glamour Girl e da Glamour Friend. O evento, que terá organização de Xuxa Pires, é uma celebração ao trabalho realizado pela Liga Feminina de Combate ao Câncer no RS durante o ano.