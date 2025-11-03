Natureza esculpida

Utilizando matéria-prima resgatada da natureza, Itelvino Jahn abriu sua exposição Permanências, na Galeria Tina Zappoli, na sexta-feira passada, com 30 obras moldadas a partir de árvores tombadas, demonstrando sua conexão com as formas que a natureza oferece. Seu olhar privilegiado e talento apurado, aprimoram e perpetuam em arte formas orgânicas que revelam toda a força de troncos, galhos e pedaços de árvores queimadas, caídas ou arrastadas por uma enchente. O escultor devolve a vida e a imponência do que poderia desaparecer com o tempo. Liana Marcantônio, Jorge Gerdau Johannpeter e Maria Elena Pereira Johannpeter, Alcimir e Maria Lúcia Richter, Marilene Bittencourt, Milton Pignataro, Paulo Gasparotto e Creuza Barreto foram conferir de perto a mostra de arte.
Depois da história, os sabores toscanos. Foi assim que os Bicchieri, Carlo Alberto e Carlo Augusto, pai e filho, homenagearam suas origens em dois jantares recentes que marcaram a trajetória dos imigrantes toscanos no Brasil. Desta vez, Pietro Cacciatori foi o chef responsável pelo cardápio oferecido em uma parceria do Consulado-Geral da Itália com a Bottega Del Mare, por ocasião da 1ª Semana Gastronômica Toscana no RS, na quinta-feira passada. Cacciatori, reconhecido com uma estrela do Guia Michelin, em 2023, integrante do staff do Ristorante Albergaccio Di Castellina, em Chianti, demonstrou todo seu talento no preparo de pratos com bacalhau, polvo e uma releitura criativa do tradicional tiramissú. Entre as presenças, Beatriz e Carlos Konrath, Valerio Caruso, Fabrício Guazzelli Peruchin, Moacir Balbinotti e Maristela Balbinotti, Ana Pellini, Antonio de Ruggiero, Ane Zanoni, entre muita gente mais.
