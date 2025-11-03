Porto Alegre,

Olha Só

Ivan Mattos

Publicada em 03 de Novembro de 2025 às 18:22

Natureza esculpida

O escultor Itelvino Jahn na exposição Permanências, na Galeria Tina Zappoli

O escultor Itelvino Jahn na exposição Permanências, na Galeria Tina Zappoli

fotos EVANDRO OLIVEIRA/JC
Utilizando matéria-prima resgatada da natureza, Itelvino Jahn abriu sua exposição Permanências, na Galeria Tina Zappoli, na sexta-feira passada, com 30 obras moldadas a partir de árvores tombadas, demonstrando sua conexão com as formas que a natureza oferece. Seu olhar privilegiado e talento apurado, aprimoram e perpetuam em arte formas orgânicas que revelam toda a força de troncos, galhos e pedaços de árvores queimadas, caídas ou arrastadas por uma enchente. O escultor devolve a vida e a imponência do que poderia desaparecer com o tempo. Liana Marcantônio, Jorge Gerdau Johannpeter e Maria Elena Pereira Johannpeter, Alcimir e Maria Lúcia Richter, Marilene Bittencourt, Milton Pignataro, Paulo Gasparotto e Creuza Barreto foram conferir de perto a mostra de arte.  
Jorge Gerdau Johannpeter e Maria Elena Pereira Johannpeter | EVANDRO OLIVEIRA/JC
Milton Pignataro e Tina Zapolli | EVANDRO OLIVEIRA/JC
Galeria da semana

Norges Rodriguez e Ståle Wig tiveram a mediação de Cássia Zanon durante a conversa que aconteceu na tarde de sábado, no Clube do Comércio, sobre o livro

Norges Rodriguez e Ståle Wig tiveram a mediação de Cássia Zanon durante a conversa que aconteceu na tarde de sábado, no Clube do Comércio, sobre o livro "Havana Táxi: relatos de Cuba", de Ståle Wig, norueguês que fez um estudo antropológico sobre o país socialista.

Ivan Matos/Divulgação/JC
A empresária Silvia Perrone ao lado de Mariana Cirne Lima Oliveira, receberam convidados para a inauguração da estética e spa Bioma Brisa & Laces, no Bourbon Carlos Gomes, na quinta-feira passada. | EVANDRO OLIVEIRA/JC
Gilberto Schwartsmann teve lançamento de seu novo livro, O Colecionador de Mentiras, na quinta-feira passada, na livraria Paisagem, no Bourbon Carlos Gomes, e Jaime Cimenti foi conferir. | EVANDRO OLIVEIRA/JC
O presidente do Grêmio Náutico União, Ricardo Alves recebendo o prefeito Sebastião Melo, em recente evento gastronômico do clube | JOÃO MATTOS/DIVULGAÇÃO/JC
Sabores de tradição toscana

Pietro Cacciatori e Carlo Augusto Bicchieri

Pietro Cacciatori e Carlo Augusto Bicchieri

EVANDRO OLIVEIRA/JC
Depois da história, os sabores toscanos. Foi assim que os Bicchieri, Carlo Alberto e Carlo Augusto, pai e filho, homenagearam suas origens em dois jantares recentes que marcaram a trajetória dos imigrantes toscanos no Brasil. Desta vez, Pietro Cacciatori foi o chef responsável pelo cardápio oferecido em uma parceria do Consulado-Geral da Itália com a Bottega Del Mare, por ocasião da 1ª Semana Gastronômica Toscana no RS, na quinta-feira passada. Cacciatori, reconhecido com uma estrela do Guia Michelin, em 2023, integrante do staff do Ristorante Albergaccio Di Castellina, em Chianti, demonstrou todo seu talento no preparo de pratos com bacalhau, polvo e uma releitura criativa do tradicional tiramissú. Entre as presenças, Beatriz e Carlos Konrath, Valerio Caruso, Fabrício Guazzelli Peruchin, Moacir Balbinotti e Maristela Balbinotti, Ana Pellini, Antonio de Ruggiero, Ane Zanoni, entre muita gente mais.
 
Fabrício Peruchin, Ale Klemt e Valerio Caruso | EVANDRO OLIVEIRA/JC
Fabrício Peruchin, Ale Klemt e Valerio Caruso EVANDRO OLIVEIRA/JC

