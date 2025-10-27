O Instituto Ordem & Liberdade teve o lançamento oficial juntamente com a cerimônia de posse da primeira diretoria executiva, na quinta-feira, 23, no Instituto Caldeira. A ideia do instituto, existente como um movimento informal desde 2018, adquiriu relevância e foi institucionalizado buscando promover e defender as liberdades individuais e do Estado de Direito, dentro dos quadros da advocacia, através de atuação junto à Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). Sua atuação também estará voltada à promoção de cursos e publicação de artigos para qualificação dos membros da associação, aprimorando seu pensamento crítico e networking. Na ocasião foi aberto o processo associativo dos advogados presentes e o lançamento do primeiro curso de formação que abordará “Direito e Economia Comportamental”.

Vinil no Sofá do Peppo

Pedro Hoffmann, Magda Beatriz e Andrea Lobos DANI BARCELLOS/ESPECIAL/JC

O restaurante conhecido por sua gastronomia italiana e intensa movimentação social, o Peppo Cucina, comemorou seus 21 anos de fundação com a noite Vino & Vinil, em que a degustação de diversos rótulos de parceiros da casa foi oferecida em diferentes ilhas de rótulos das melhores procedências, durante a ocasião. O DJ Lê Araújo deu sua contribuição sonorizando o ambiente e apresentando seu novo projeto Vinil no Sofá, através de sua experiência de 36 anos discotecando por centenas de eventos e festas gaúchas.

Dez anos em revista

Carol e Cláudio Pegoraro VINI DALLA ROSA/DIVULGAÇÃO/JC

Na terça-feira passada, a empresária Carol Pegoraro, fundadora da YOLO Brands, recebeu convidados para celebrar o lançamento da revista comemorativa 10 Anos YOLO, em um encontro que marcou uma década de história, moda e conexões genuínas. Realizado na flagship da marca em Porto Alegre, o encontro reuniu clientes, parceiros e personalidades que acompanharam a trajetória da marca ao longo dos anos. A revista, que celebra o legado e o olhar contemporâneo da marca, vem com editoriais de moda, entrevistas com mulheres inspiradoras e registros que contam a evolução da grife desde sua fundação. Circularam por lá Tati Possebon, Marcelo Gonçalves, Patti Leivas, Rodaika Daudt, Xuxa Pires e Ale Klemt.

O que vem por aí

O show Âncora e Acorde, da atriz e cantora gaúcha, Valen Reis, com sua banda, é o cartaz desta terça-feira, às 21h, no Encouraçado Butikin. O escultor Itelvino Jahn abre a exposição Permanências, na Galeria Tina Zappoli, na sexta-feira, dia 31, com obras moldadas a partir de árvores tombadas. A biografia de Maurício Sirotsky, escrita por Tulio Milman terá seu lançamento no sábado, dia 1 de novembro, na Feira do Livro de Porto Alegre. No sábado também, a artista visual Bea Balen Susin abre a exposição Quando o corpo toca a terra, com curadoria de Paula Ramos, na Ocre Galeria.

Fotolegenda

A formatura da turma do Curso Avançado de Gastronomia D'Elas, na sexta-feira, 24, registrou o encontro de gerações da família Omiechuck, no Grêmio Náutico União. Em torno da formanda Neiva (C), sua mãe, dona Dailda Leite Costa, a filha Pâmela, o neto Miguel e Wladimir Omiechuk. JOÃO MATTOS/DIVULGAÇÃO/JC

Correção