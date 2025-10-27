O Instituto Ordem & Liberdade teve o lançamento oficial juntamente com a cerimônia de posse da primeira diretoria executiva, na quinta-feira, 23, no Instituto Caldeira. A ideia do instituto, existente como um movimento informal desde 2018, adquiriu relevância e foi institucionalizado buscando promover e defender as liberdades individuais e do Estado de Direito, dentro dos quadros da advocacia, através de atuação junto à Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). Sua atuação também estará voltada à promoção de cursos e publicação de artigos para qualificação dos membros da associação, aprimorando seu pensamento crítico e networking. Na ocasião foi aberto o processo associativo dos advogados presentes e o lançamento do primeiro curso de formação que abordará “Direito e Economia Comportamental”.
O restaurante conhecido por sua gastronomia italiana e intensa movimentação social, o Peppo Cucina, comemorou seus 21 anos de fundação com a noite Vino & Vinil, em que a degustação de diversos rótulos de parceiros da casa foi oferecida em diferentes ilhas de rótulos das melhores procedências, durante a ocasião. O DJ Lê Araújo deu sua contribuição sonorizando o ambiente e apresentando seu novo projeto Vinil no Sofá, através de sua experiência de 36 anos discotecando por centenas de eventos e festas gaúchas.
Na terça-feira passada, a empresária Carol Pegoraro, fundadora da YOLO Brands, recebeu convidados para celebrar o lançamento da revista comemorativa 10 Anos YOLO, em um encontro que marcou uma década de história, moda e conexões genuínas. Realizado na flagship da marca em Porto Alegre, o encontro reuniu clientes, parceiros e personalidades que acompanharam a trajetória da marca ao longo dos anos. A revista, que celebra o legado e o olhar contemporâneo da marca, vem com editoriais de moda, entrevistas com mulheres inspiradoras e registros que contam a evolução da grife desde sua fundação. Circularam por lá Tati Possebon, Marcelo Gonçalves, Patti Leivas, Rodaika Daudt, Xuxa Pires e Ale Klemt.
O show Âncora e Acorde, da atriz e cantora gaúcha, Valen Reis, com sua banda, é o cartaz desta terça-feira, às 21h, no Encouraçado Butikin.
O escultor Itelvino Jahn abre a exposição Permanências, na Galeria Tina Zappoli, na sexta-feira, dia 31, com obras moldadas a partir de árvores tombadas.
A biografia de Maurício Sirotsky, escrita por Tulio Milman terá seu lançamento no sábado, dia 1 de novembro, na Feira do Livro de Porto Alegre.
No sábado também, a artista visual Bea Balen Susin abre a exposição Quando o corpo toca a terra, com curadoria de Paula Ramos, na Ocre Galeria.
A respeito da nota de premiação do Prêmio Pesquisador Gaúcho 2025, da Fapergs, veiculada na edição de sexta-feira, 24, o currículo correto do agraciado com a principal honraria a Medalha Mérito Sylvio Torres, Roberto Giugliani é médico geneticista, professor titular da Ufrgs, e pesquisador do Hospital de Clínicas de Porto Alegre e do Serviço de Genética Médica do HCPA e do Instituto Genética para Todos. Titular da Academia Sul-Rio-Grandense de Medicina, Giugliani também é membro da Academia Brasileira de Ciências e referência internacional em doenças raras e erros inatos do metabolismo.