A presença toscana no RS

O empresário Carlo Alberto Bicchieri foi o anfitrião impecável de sempre na segunda-feira passada quando recebeu um grupo de convidados para celebrar o legado e a presença de seus conterrâneos de origem toscana no Rio Grande do Sul. O restaurante e entreposto comercial de produtos importados, o Bottega del Mare, foi o ponto de encontro de personalidades e jornalistas que participaram do jantar e lançamento do livro A Hora de Partir, a grande imigração toscana no Brasil (1875-1914), de Antonio de Ruggiero, que, junto com Tânia Carvalho, participou de uma conversa ilustrativa sobre o tema. Já lançado na Itália, o livro aborda a presença dos imigrantes na vida urbana e seu legado nas profissões e ofícios que traziam de sua terra natal. O cônsul-geral da Itália, Valerio Caruso, o maestro Evandro Matté, Patti Leivas, Ricardo Giusti, Moacir Balbinotti, Jaime Cimenti, Paulo Amaral, Magda Beatriz e Marcelo Zanini, estavam entre os convidados da noite.

Gabrielle Fleck, Lenira Balbueno Fleck e Evandro Matté EVANDRO OLIVEIRA/JC

Prêmio à inovação

Com o tema Ciência para a Reconstrução e Resiliência, a 15ª edição do Prêmio Pesquisador Gaúcho 2025, entregue pela Fundação de Amparo à Pesquisa no Rio Grande do Sul (Fapergs), reconheceu o trabalho de pesquisadores e profissionais que se destacaram na academia, nos setores público, industrial, empresarial e na área de comunicação. A premiação ocorrida na terça-feira, 21, no Salão de Convenções da Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (Fiergs), destacou nesta edição o trabalho do médico veterinário e cientista, Roberto Giugliani, um dos fundadores da Fapergs, com a Medalha Mérito Sylvio Torres, por sua colaboração na promoção da ciência e tecnologia do Estado.

Roberto Giugliani e Odir Dellagostin DANI BARCELLOS/ESPECIAL/JC

A arte e o requinte de fazer o bem

O evento beneficente No Mundo das Artes, realizado pelo projeto social A Arte de Fazer o Bem, ocorrido esta semana, no Espaço Vista Pontal, arrecadou mais de R$ 561 mil com a venda de convites e patrocínios diretos e indiretos. O valor foi destinado integralmente ao Instituto da Criança com Diabetes do Rio Grande do Sul (ICD-RS). O engajamento voluntário de mais de 80 pessoas e empresas unidas pelo propósito beneficente garantiu o sucesso do evento, que reuniu cerca de 400 pessoas. Além do serviço da Machry Armazém e Bistrô, a noite contou com intervenções artísticas e encerrou com desfile do Atelier Veiga Lima & Gatelli.

Ana Bertuol e Balduíno Tschiedel representando o ICD ANDREA GRAIZ/DIVULGAÇÃO/JC

Degustação acústica

O músico e burgomestre Sady Homrich concedeu mais um de seus shows-palestra, em que, instalado em sua bateria, canta e toca músicas inspiradas pela história da cerveja pelo mundo. Instalado em sua bateria, ao lado de Rafa Braz e Estevão Camargo, Sady tomou o palco do Clube 936, vestido à caráter, no Encouraçado Butikin, na noite de terça-feira, durante a Degustação Acústica Oktoberfest. Repleto de boas histórias, música e cervejas Estrella Galicia, os músicos passearam por rótulos, tipos de cervejas e diferentes rótulos, embalados por muita música, drinques e bons goles. Um ótimo papo!

Sady Homrich DANI BARCELLOS/ESPECIAL/JC

Vinil no Sofá do Peppo

O restaurante especializado em gastronomia italiana, o Peppo Cucina, comemorou seus 21 anos de fundação com a noite Vino & Vinil, em que a degustação de diversos rótulos de parceiros da casa foi oferecida em diversas ilhas de rótulos das melhores procedências, durante a ocasião. O DJ Lê Araújo deu sua contribuição sonorizando o ambiente e apresentando seu novo projeto Vinil no Sofá, através de sua experiência de 36 anos discotecando por centenas de eventos e festas gaúchos. Andrea Martins e Pedro Hoffmann deram a acolhida aos convidados e a casa esteve repleta até o fim da noite de terça-feira.

O que vem por aí

- Vera Reichert inaugura a exposição Sobre Águas neste sábado, 25, no Museu de Arte do Paço (MAPA), na Praça Montevidéo, entre 10h e 13h, composta por desenhos, pinturas, esculturas e instalações.

- A Feijoada no 4º Distrito, criação da Mule Bule Gastronomia, de Nelson Ramalho, em uma parceria com o Instituto Caldeira, é o programa para o almoço de sábado que tem lotado o amplo espaço no DC Navegantes.

- Na próxima terça-feira, dia 28, o Grupo Zaffari inaugura o Bourbon Shopping Carlos Gomes, com coquetel comemorativo entre 19h e 20h30min com posterior visitação ao empreendimento.