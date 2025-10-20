30 anos numa noite

A Confraria União Cooks nasceu de uma ideia de Carlos Alberto Pippi da Motta que quebrou o tabu de que homem na cozinha é um perigo constante. Trinta anos depois, na sexta-feira passada, no salão de festas do Grêmio Náutico União, ao receber uma placa em homenagem à sua premonição, em que homens virariam grandes chefs de cozinha ao redor do mundo, ele agradeceu aos muito mais de dois mil alunos que passaram pelos cursos ministrados pelos sucessivos seguidores de sua ideia. Com Antônio Ben e Juarez Corte atualmente na coordenação da confraria, o União Cooks segue ensinando, propondo receitas e inovações, lançando livros e formando jovens que se iniciam na arte gastronômica com as mais diversas motivações. A noite do jantar comemorativo reuniu alguns deles ao lado de chefs consagrados como Nati Tussi, Carlos Paredes, Mamadou Sène, Newton Kalil e Jorge Aita. Secretária municipal da Fazenda, Ana Pellini, com Valéria Leopoldino JOÃO MATTOS/DIVULGAÇÃO/JC

Clube de conexões & negócios

Marcelo Matias e Stefania Herrmann Bonalume JULIA KLEVER/DIVULGAÇÃO/JC

Com a proposta de revolucionar os grupos de networking tradicionais, o Club M Brasil chegou a Porto Alegre instalando um ecossistema estratégico para empresários que buscam conexões qualificadas e oportunidades de negócios. Na noite da quarta-feira, 15, o casal de diretores da unidade gaúcha, Marcelo Matias e Stefania Herrmann Bonalume, recebeu convidados e sócios na sede própria construída especialmente para o Club. Entre as presenças, estavam Tiago Machado e Marcelo Mendes, sócios proprietários da Club M Brasil. Através de seu Método M, a iniciativa já acelerou a transformação de mais de 1800 empresários e suas companhias, gerando mais de

R$ 550 milhões em negócios dentro da rede.

Fotolegenda

João Bez Batti, o escultor, e João Pulita, colunista social, no vernissage do artista realizado na quinta-feira (16), na Galeria Arte e Quadros, em Caxias do Sul, cuja mostra Mulher Flor permanecerá aberta até o fim desta semana. JUCIMAR MILESI/DIVULGAÇÃO/JC

Mulher no palco

Lançamento do livro No Tear da História – Maria Helena Lopes, de Juliana Wolkmer EVANDRO OLIVEIRA/JC

Atriz e professora de teatro, Juliana Wolkmer tomou para si a tarefa de resgatar a memória e o legado de uma das mais importantes realizadoras teatrais, mestra e atriz do teatro gaúcho: Maria Helena Lopes. O lançamento do livro No Tear da História - Maria Helena Lopes, ocorrido no Centro Cultural da Ufrgs, na sexta-feira, relata com detalhes uma história de talento e realizações ousadas que entraram para a história do teatro gaúcho. O trabalho de Maria Helena, comandando o Grupo Tear, extrapolou nossas fronteiras e foi reconhecido por diretores seminais como Antunes Filho. A edição traz depoimentos, fotos, relatos e documentos que colocam a diretora definitivamente em um lugar de destaque entre os grandes mestres do teatro brasileiro e formadora de uma geração importante de atores e diretores gaúchos, preenchendo com louvor uma lacuna importante de nossa cultura.

O que vem por aí