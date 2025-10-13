Uma noite solidária

O jantar A Solidariedade Não Envelhece, realizado na Associação Leopoldina Juvenil, na sexta-feira passada, teve organização de Xuxa Pires, embaixadora e mentora da iniciativa em benefício do Asilo Padre Cacique. Com o Salão Leopoldina lotado, a noite registrou as presenças de 40 anfitriões que abraçaram a causa em que Gustavo Samará e Paulo Reis recepcionaram os convidados e parceiros em nome dos idosos abrigados na instituição. Entre as atrações, o cantor Gustavo Bing com seu Sinatra Tribute e a discotecagem de Lê Araújo. A ação arrecadou cerca de R$ 580 mil reais em convites e doações revertidos integralmente para o Padre Cacique. Izabel Pagani no jantar A Solidariedade não envelhece EVANDRO OLIVEIRA/JC Aline Capra e Marcelo Biz prestigiaram o evento beneficente ao Asilo Padre Cacique EVANDRO OLIVEIRA/JC

Fotolegenda II

Thiago Araújo, gerente geral do Shopping Iguatemi São Paulo, esteve acompanhando de Nailê Mariano da Rocha Santos na visita guiada aos novos e exclusivos espaços da Zara, no Shopping Iguatemi, na semana passada. IVAN MATTOS/ESPECIAL/JC

Fotolegenda

Marcos Porto, entre os artistas em destaque na exposição Babel Brasilis Babilônia - História, Utopia e Reconstrução, com curadoria de Anaurelino Corrêa de Barros Neto, aberta na semana passada, em que 48 artistas mostraram trabalhos e instalações, na Gravura Galeria de Arte. LISA ROOS/DIVULGAÇÃO/JC

Novidade imobiliária

Antonio e Newton Ulrich JONAS ADRIANO/DIVULGAÇÃO/JC

O novo empreendimento da UMA Incorporadora, o UMA Corporate, teve seu lançamento na quarta-feira passada, conduzido pelos sócios Antonio e Newton Ulrich, que detalharam o projeto recebido com entusiasmo entre clientes, parceiros, arquitetos, imprensa e formadores de opinião convidados a conhecer os diferenciais do empreendimento. Com arquitetura e tecnologia legítimas de um Triple A, localizado em um ponto privilegiado da avenida Carlos Gomes, o projeto vem assinado por Pedro Gabriel e Bonini Arquitetura (PGBA), na arquitetura; Tellini Vontobel (TLBT), no paisagismo, e pelo escritório Ambidestro, na arquitetura de interiores.

60 anos de festa

Sofia Refinetti Teixeira, Eduardo Alvares e Maria Refinetti LENARA PETENUZZO/DIVULGAÇÃO/JC