Olha Só

Publicada em 13 de Outubro de 2025 às 19:06

Uma noite solidária

Paulo Reis, Xuxa Pires e Gustavo Samará

Paulo Reis, Xuxa Pires e Gustavo Samará

EVANDRO OLIVEIRA/JC
O jantar A Solidariedade Não Envelhece, realizado na Associação Leopoldina Juvenil, na sexta-feira passada, teve organização de Xuxa Pires, embaixadora e mentora da iniciativa em benefício do Asilo Padre Cacique. Com o Salão Leopoldina lotado, a noite registrou as presenças de 40 anfitriões que abraçaram a causa em que Gustavo Samará e Paulo Reis recepcionaram os convidados e parceiros em nome dos idosos abrigados na instituição. Entre as atrações, o cantor Gustavo Bing com seu Sinatra Tribute e a discotecagem de Lê Araújo. A ação arrecadou cerca de R$ 580 mil reais em convites e doações revertidos integralmente para o Padre Cacique.
Izabel Pagani no jantar A Solidariedade não envelhece | EVANDRO OLIVEIRA/JC
Aline Capra e Marcelo Biz prestigiaram o evento beneficente ao Asilo Padre Cacique | EVANDRO OLIVEIRA/JC
Thiago Araújo, gerente geral do Shopping Iguatemi São Paulo, esteve acompanhando de Nailê Mariano da Rocha Santos na visita guiada aos novos e exclusivos espaços da Zara, no Shopping Iguatemi, na semana passada.

IVAN MATTOS/ESPECIAL/JC

Marcos Porto, entre os artistas em destaque na exposição Babel Brasilis Babilônia - História, Utopia e Reconstrução, com curadoria de Anaurelino Corrêa de Barros Neto, aberta na semana passada, em que 48 artistas mostraram trabalhos e instalações, na Gravura Galeria de Arte.

LISA ROOS/DIVULGAÇÃO/JC

Novidade imobiliária

Antonio e Newton Ulrich

JONAS ADRIANO/DIVULGAÇÃO/JC
O novo empreendimento da UMA Incorporadora, o UMA Corporate, teve seu lançamento na quarta-feira passada, conduzido pelos sócios Antonio e Newton Ulrich, que detalharam o projeto recebido com entusiasmo entre clientes, parceiros, arquitetos, imprensa e formadores de opinião convidados a conhecer os diferenciais do empreendimento. Com arquitetura e tecnologia legítimas de um Triple A, localizado em um ponto privilegiado da avenida Carlos Gomes, o projeto vem assinado por Pedro Gabriel e Bonini Arquitetura (PGBA), na arquitetura; Tellini Vontobel (TLBT), no paisagismo, e pelo escritório Ambidestro, na arquitetura de interiores.
 

60 anos de festa

Sofia Refinetti Teixeira, Eduardo Alvares e Maria Refinetti

LENARA PETENUZZO/DIVULGAÇÃO/JC
O lendário Encouraçado Butikin completou 60 anos de presença na vida noturna porto-alegrense e celebrou com uma festa, na quinta-feira, 9, que iniciou com o Duelo de Pianos e seguiu animado por bandas e estrelas do rock gaúcho nos vários ambientes da casa. Mari Kerber, Daniel Germano e Luke Faro, atuais pilotos da atração, convidaram Luciano Leães para uma participação especial levando para o palco do Clube 936 o melhor do estilo musical de New Orleans. Marcelo Gross, Charles Master, Carlinhos Carneiro com o Trio Deusolaivre e Alemão Ronaldo também subiram ao palco. Sofia Refinetti Teixeira, Ricardo Teixeira e Maria Refinetti deram a acolhida aos convidados da noite que teve ainda os registros fotográficos de Eduardo Alvares.
 

