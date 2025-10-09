Memória & futuro

O Cônsul-Geral da Alemanha para o Rio Grande do Sul e Santa Catarina, Marc Bogdahn ao lado da cônsul Martina Wolf-Melgar, foram os anfitriões da recepção em que se comemorava a passagem dos 35 anos de reunificação da Alemanha, na segunda-feira passada. A Sogipa, um dos maiores clubes criados pelos imigrantes alemães, foi o local escolhido para os brindes em torno da data festiva, que celebrou também os 200 anos dos fortes laços de colaboração bilateral entre o Rio Grande do Sul e aquele país. Em seu pronunciamento, o cônsul-geral ressaltou a relevância do acordo entre o Mercosul e a União Europeia, como um dos principais objetivos da política externa alemã na região. Durante a celebração, foram servidos além dos vinhos e espumantes gaúchos, o chope da Abadessa que foi outro atrativo da festa que contava com uma exposição de banners relatando o período histórico que motivou o encontro. PORTO ALEGRE, RS, 06/10/2025: COLUNA OLHA SÓ. Comemoração do Dia da Unidade Alemã. Viviane e Jorge Lauck DANI BARCELLOS/ESPECIAL/JC

Imagens de estilo e modernidade

Antônia Ranzolin Falcão DANI BARCELLOS/ESPECIAL/JC

A exposição O fio da elegância, reverenciando a trajetória da família Pascolato, foi aberta na quarta-feira, 7, no BarraShoppingSul, com um talk-show onde a representante da família, Consuelo Blocker, foi o centro das atenções da conversa com Patricia Pontalti e Patricia Parenza. Consuelo Blocker, a neta de Gabriella Pascolato e filha de Costanza Pascolato, ícones da modernidade industrial e da moda brasileira, segue o fio iniciado pela família, propagando um estilo de vida contemporâneo, reafirmando conceitos relevantes de saúde, bem-estar e longevidade, narrando suas experiências ao lado de uma "mãe perfeita", conforme ressaltou, e afirmando os benefícios da prática da natação que exerce constantemente. A mostra fotográfica está aberta ao público contando a trajetória de uma empresa familiar que fez história no Brasil. Patrícia Pontalti, Patricia Parenza e Consuelo Pascolato DANI BARCELLOS/ESPECIAL/JC

O futuro do luxo

Jaque Nonono e Nononon Lamachia DANI BARCELLOS/JC/ESPECIAL

O lançamento da 22ª edição da revista impressa, integrante da plataforma digital Onne & Only, criação de Marcelo Tovo e João de Lucena, comemorou os 11 anos da publicação, esta semana, na MH Clinic. Clara Pechanski, responsável pela arte da capa e do merecido perfil de sua vida e obra que abre esta edição, foi a grande homenageada da revista que tem em seu elenco editorial Cristian Silva, Laura Schirmer, Elisandra Rhoden, Madeleine Müller, Simone Pontes, Cézar Prestes, com a colaboração de Paulo Chiele, enfocando o mercado de alto padrão e o futuro do luxo em seus segredos para o futuro. Circularam pelo movimentado lançamento, Jaqueline Pegoraro com Leonardo Lamachia, Clara Pechansky, Eleone Prestes, Flávia Sffair, Gabrielle Adames e Rodrigo Kaefer, entre muita gente mais. João de Lucena, Clara Pechanski e Marcelo Tovo fotos DANI BARCELLOS/JC/ESPECIAL Gabriele Adames e Rodrigo Kaefer DANI BARCELLOS/JC/ESPECIAL

Rotas & destinos

O CEO da TripTravel, Beto Conte LISA ROOS/DIVULGAÇÃO/JC