Gilberto Gil em noite de glória no Beira-Rio

Ao abrir o show Tempo Rei com apenas 14 minutos de atraso, Gilberto Gil dominou imediatamente a plateia do estádio Beira-Rio, do Sport Club Internacional, na noite de sábado, fazendo todos embarcarem em sua expressiva discografia que integra a história da cultura brasileira.

Gil cantou pela memória do povo, pelo lamento de uma ditadura, pelo eterno cálice, pelo amor esotérico, pelo punk da periferia ao lado de uma Adriana Calcanhotto vertida em dinamite, em momento roqueiro, cantou pela paz e pelo amor, pela festa, pelo palco que habita ainda os 83 anos, pelo realce que sempre deu em tudo o que tocou, dando aquele abraço ao Rio de Janeiro e ao Internacional.

Ao lado dos filhos e netos músicos, entregou tudo e mais um pouco, em quase três horas de um show perfeito. A BRIO, parceira do Inter na gestão do estádio, recebeu em um lounge alguns convidados em que figuravam o governador Eduardo Leite e Thalis Bolzan, Paulo Roberto Falcão e Cristina Ranzolin, Nailê Mariano da Rocha Santos, Márcio Pinheiro e Cássia Zanon, Alessandro Barcellos, Marla Martins e o CEO da BRIO, Paulo Urnau Pinheiro, André Jobim, Isabel Ferrari e Carlos Joel Santos.

Paulo Pinheiro, diretor-presidente da Brio, recebeu o presidente do Inter, Alessandro Barcellos, no lounge organizado pela Respira Eventos LENARA PETENUZZO/DIVULGAÇÃO/JC

Marla Martins, Nailê Mariano da Rocha Santos e Gilson Santos LENARA PETENUZZO/DIVULGAÇÃO/JC

Patti Leivas, Isabel Ferrari e Carlos Joel Santos LENARA PETENUZZO/DIVULGAÇÃO/JC

Ecos da Expointer

A Expointer deixou ainda algumas lembranças de eventos e amigos que tiveram a Casa do Jornal do Comércio como ponto de referência na feira. Como a Cyrela que reuniu amigos e convidados para um happy hour na noite de quinta-feira passada, em que os brindes foram em torno da parceria com o Jornal do Comércio cujo apoio foi fundamental na cobertura da 48ª Expointer.

Márcio Port, Rafael Goelzer e Ivonei Pioner EVANDRO OLIVEIRA/JC

Daniel Silva e Rosiani Borba EVANDRO OLIVEIRA/JC

Bons augúrios

A semana que passou também foi marcada por encontros festivos, como o proporcionado pelo cônsul Valerio Caruso que recebeu com Erasmo Battistella, liderança da Câmara de Comércio Italiana do Rio Grande do Sul, em seu estande, no Pavilhão Internacional da Expointer. O governador Eduardo Leite participou do lançamento do espumante criado pela Vinícola Nova Aliança, em comemoração aos 150 anos da imigração italiana no Rio Grande do Sul.