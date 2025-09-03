Porto Alegre,

Publicada em 03 de Setembro de 2025 às 19:39

Holofotes voltados para a 48ª Expointer

Diretores da Fapergs Mauro Mastella (administrativo), Odir Dellagostin (presidente) e Rafael Roesler (técnico-científico)

/TÂNIA MEINERZ/JC
A semana iniciou movimentada pelos diversos eventos que compõem o mosaico de atrações, encontros, visitas, exposições, negócios e premiações que envolvem a Expointer. A segunda-feira de sol e temperatura agradável elevou o termômetro das homenagens que o Jornal do Comércio entregou em sua 29ª edição com o prêmio O Futuro da Terra aos talentos selecionados com seus trabalhos em pesquisa e inovações direcionadas aos avanços do setor agropecuário gaúcho, em parceria com a Fapergs. A recepção aos agraciados e seus familiares se iniciou na movimentada Casa do Jornal do Comércio, com um coquetel em que recebiam Mércio Claudio Tumelero e Giovanni Jarros Tumelero, em torno do serviço impecável da Leiteria 639. Em seguida, a movimentação seguiu para a sede da Farsul com a presença do vice-governador do RS, Gabriel Souza; Sebastião Melo, prefeito de Porto Alegre, Felipe Costella, prefeito de Esteio; Gedeão Silveira Pereira, presidente da Farsul; Elizabeth Obino Cirne-Lima, subsecretária do Parque de Exposições Assis Brasil entre outros que integraram a mesa do prestigiado cerimonial.
Luiz Carlos Pinto e Eduardo Estima presidente Ibef Prêmio o Futuro da Terra | EVANDRO OLIVEIRA/JC
Subsecretária do Parque em Esteio, Elizabeth Cirne Lima | EVANDRO OLIVEIRA/JC
Márcia Borges e Mauro Mastella | EVANDRO OLIVEIRA/JC
Flávio Obino | DANI BARCELLOS/ESPECIAL/JC
Juliana Fürstenau e Stefania Jarros Tumelero | DANI BARCELLOS/ESPECIAL/JC
Nanci Walter e Márcio Amaral | DANI BARCELLOS/ESPECIAL/JC
Flávio Obino Filho, presidente do Ibraoliva | DANI BARCELLOS/ESPECIAL/JC
Felipe Camozatto e Simone Stülp | DANI BARCELLOS/ESPECIAL/JC
Daniela Cardeal, Guilherme Sari e Marina Tabasnik | DANIELA BARCELLOS/ESPECIAL/JC
Júlio César Bratz Lamb | TÂNIA MEINERZ/JC
Secretários da Inovação do RS, Simone Stülp, e de Porto Alegre, Luiz Carlos Pinto | TÂNIA MEINERZ/JC
Gerentes regionais do Bradesco, Marguit Klein e Jackie Santos | TÂNIA MEINERZ/JC
