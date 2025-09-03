Holofotes voltados para a 48ª Expointer

A semana iniciou movimentada pelos diversos eventos que compõem o mosaico de atrações, encontros, visitas, exposições, negócios e premiações que envolvem a Expointer. A segunda-feira de sol e temperatura agradável elevou o termômetro das homenagens que o Jornal do Comércio entregou em sua 29ª edição com o prêmio O Futuro da Terra aos talentos selecionados com seus trabalhos em pesquisa e inovações direcionadas aos avanços do setor agropecuário gaúcho, em parceria com a Fapergs. A recepção aos agraciados e seus familiares se iniciou na movimentada Casa do Jornal do Comércio, com um coquetel em que recebiam Mércio Claudio Tumelero e Giovanni Jarros Tumelero, em torno do serviço impecável da Leiteria 639. Em seguida, a movimentação seguiu para a sede da Farsul com a presença do vice-governador do RS, Gabriel Souza; Sebastião Melo, prefeito de Porto Alegre, Felipe Costella, prefeito de Esteio; Gedeão Silveira Pereira, presidente da Farsul; Elizabeth Obino Cirne-Lima, subsecretária do Parque de Exposições Assis Brasil entre outros que integraram a mesa do prestigiado cerimonial.