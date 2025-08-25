Um hospital para o coração

Passando a integrar um dos complexos hospitalares mais importantes da América do Sul, o Hospital do Coração inaugurado na quinta-feira passada, vem complementar o atendimento do Hospital Moinhos de Vento, como um centro de referência em cardiologia, dotado de equipamentos de alta complexidade para o tratamento de doenças cardiovasculares de risco. Representado por diversos médicos especialistas no assunto, a cerimônia de abertura presidida pelo CEO do HMV, Mohamed Parrini; Carisi Polanckzyc, chefe do serviço de cardiologia do HMV e por Luiz Antônio Nasi, superintende médico do HMV, a chegada do novo hospital foi mais uma formalidade, pois dentro do grupo, os cuidados com o coração sempre foram preponderantes e decisivos nos mais diversos tratamentos de saúde, nas palavras dos anfitriões da noite. Após o cerimonial, os convidados puderam a conhecer as instalações da nova unidade cardiológica. Luiz Antônio Nasi, Gabriel Dalla Costa e Gabriel Grossmann EVANDRO OLIVEIRA/JC

Debut no Country Club

Helena Guimarães Honorato TÂNIA MEINERZ/JC

A 64ª edição do baile de debutantes do Porto Alegre Country Club, realizado no sábado passado, foi mais uma noite em que o clube de golfe se transformou em um grande salão de festas instalado em seu jardim, concebido mais uma vez pela criatividade de Iara e Roberta Jalfim. Para receber as 16 meninas e suas famílias, a ambientação contou com galeria de lustres de cristal, passarela e paredes revestidas com design gráfico exclusivo, em criação do mestre Vitório Gheno, grandes arranjos florais e sonorização dos DJ's Lacet e Ariel B para a festa jovem que se seguiu ao cerimonial de apresentação das debutantes. Rafaela Monteiro de Aquim Lopes e Arminda Lopes TÂNIA MEINERZ/JC Paula Gemelli, Helena Gemelli Fernandes e Norton Jochims Fernandes TÂNIA MEINERZ/JC

Despedida

Mari, Gonzalo e Luke IVAN MATTOS/ESPECIAL/JC

O músico Gonzalo Lamego se despediu do Duelo de Pianos, atração trazida por Ricardo Teixeira e Sofia Refinetti Teixeira para a reabertura do Encouraçado Butikin, com uma noite memorável, na quinta-feira que passou. Junto aos parceiros de cena, Mari Kerber e Luke Faro, mais amigos e familiares, a despedida deixou saudades de uma formação de sucesso, mas já sinaliza a continuidade com a participação de outro mestre da música, como o cantor lírico Daniel Germano, que já estreia nesta quinta-feira, para mais pedidos musicais e diversão garantida. Gonzalo segue para Boston (EUA), onde cumprirá temporada de dois anos de estudos de performance musical.

Fotolegenda

Fátima Mazzolene (D) partiu de memórias de família para recriar a história narrada no livro Marie e o nobre anônimo, escrito a partir de oficina literária ministrada por Letícia Wierzchowski (E), cujo lançamento foi na no Salão do Marquês, na Associação Leopoldina Juvenil, no dia 21. EVANDRO OLIVEIRA/JC

O que vem por aí