Os 88 anos da Fiergs

O presidente do Sistema Fiergs, Claudio Bier, recebeu na terça-feira (19) autoridades, empresários e dirigentes sindicais para um jantar em comemoração aos 88 anos da instituição que é um dos pilares da economia e centro dos principais debates e decisões que envolvem o empresariado do Rio Grande do Sul. A ocasião mobilizou as principais lideranças do setor que contava em suas mesas com nomes como Clovis Tramontina, Gilberto Petry, Jorge Gerdau Johannpeter, Claudio Teitelbaum, Mércio Cláudio Tumelero, Giovanni Jarros Tumelero, Aquiles Dall Molin Jr., e também o prefeito Sebastião Melo e o chefe da Casa Civil, Artur Lemos, parlamentares, secretários e representantes de entidades empresariais. Tulio Milmann, Jorge Gerdau Johannpeter e Giovanni Jarros Tumelero EVANDRO OLIVEIRA/JC

Expoagas 2025

Antônio Cesa Longo e Lindonor Peruzzo Júnior EVANDRO OLIVEIRA/JC

O jantar que tradicionalmente abre as edições anuais da Expoagas é sempre um momento de auferir prestígios, registrar o momento econômico e político do País e do Estado e de confraternização dos supermercadistas. Repleta de significados e momentos de emoção, a noite da última segunda-feira lotou a Casa NTX com empresários de todo o Rio Grande do Sul e convidados que vieram participar da 42ª edição da Convenção Gaúcha de Supermercados, que abriu na terça-feira (19), no Centro de Eventos da Fiergs. Entre os destaques da noite, a doação de um cheque de R$ 200 mil para a complementação das obras do Hospital de Pronto Socorro de Porto Alegre, entregue a Paulo Afonso Pereira, vice-presidente da Fundação Pró-HPS.

Encontros e despedidas

Nara Birmann Sirotsky e Nelson Sirotsky EVANDRO OLIVEIRA/JC

A ocasião marcou a despedida de Antônio Cesa Longo que, após 22 anos à frente da entidade, passa o comando ao sucessor Lindonor Peruzzo Júnior, que assume a presidência em 1º de setembro. Nelson Pacheco Sirotsky recebeu o prêmio Supermercadista do Ano, retribuindo com a outorga da Medalha Maurício Sirotsky Sobrinho-100 anos, criada para assinalar o centenário do criador do Grupo RBS, para Longo. A noite abriu espaço ainda para representantes da Agas Jovem e Agas Mulher, depoimentos da filha Isabella e da esposa Margot e o lançamento de um livro sobre sua gestão entre 2003/25. Claudio Zaffari e Paulo Afonso Feijó EVANDRO OLIVEIRA/JC

Valorização sem transformação

A dermatologista Gabrielle Adames ALINE EVELIN/DIVULGAÇÃO/JC

A dermatologista Gabrielle Adames, especialista em cosmiatria, tem alertado em suas redes sociais sobre a necessidade de certos cuidados cujo alvo é o público masculino, principalmente durante o inverno, que tem despertado curiosidade. Evitando tratamentos mais incisivos, as intervenções propostas pela especialista estão mais focadas na manutenção da saúde da pele e na preservação dos traços naturais, como o ultrassom microfocado, o endolaser e os fios de PDO que promovem firmeza, definição facial e um lifting leve, com resultados progressivos e discretos alinhados ao conceito de Quiet Beauty, que trata também de manchas de sol e pigmentos típicos da idade, valorizando o cuidado contínuo e a naturalidade como pilares da saúde contemporânea.

Um amigo

Fotos de Claudinho Pereira MARCO QUINTANA/arquivo/JC