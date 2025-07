Feijoada completa

O empresário Nelson Ramalho e sua Mule Bule Gastronomia, em uma parceria com o Instituto Caldeira, abriram as portas do amplo espaço do Refeitório no DC Navegantes para a Feijoada no 4º Distrito. No segundo fim de semana de funcionamento, a opção do tradicional prato brasileiro está preenchendo uma lacuna gastronômica importante da cidade: a feijoada dos sábados, um hábito que os porto-alegrenses estavam saudosos. Apresentada em cinco versões, inclusive uma opção vegana, o cardápio apresenta todos os acompanhamentos possíveis, variedade de sobremesas e vem embalada por música ao vivo de boa qualidade, atendimento primoroso, além do som do DJ Lê Araújo. A partir de agora, o programa de almoço aos sábados do inverno está garantido. Vale conferir. Equipe da Feijoada do 4º Distrito GUILHERME FLORES/DIVULGAÇÃO/JC

Legado memorável

José Francisco Alves

O catálogo da exposição Angelo Guido, Um Século de Arte e Legado no Rio Grande do Sul, teve lançamento no sábado passado, na Casa da Memória Unimed Federação/RS, que teve seu auditório absolutamente lotado para ouvir José Francisco Alves apresentar detalhes da vida e obra do pintor italiano radicado no RS. José Francisco teve a parceria de Marco Aurélio Biermann Pinto na curadoria da exposição que segue em cartaz até o 7 de agosto na Casa da Memória Unimed Federação/RS, com entrada aberta ao público. Na plateia do lançamento, Wrana Panizzi, Carlos Carrion de Britto Velho, Miriam Tolpolar, Balala Campos, Alcemir e Lúcia Richter, Paulo Amaral, Zorávia Betiol, Armando Burd, Paulo Favilla, Alexandre Fagundes, entre outros. José Francisco Alves IVAN MATTOS/ESPECIAL/JC Armando Burd no lançamento do catálogo de Angelo Guido IVAN MATTOS/ESPECIAL/JC

A viagem do sono

Valentina e Pedro Silber, no desfile das debutantes do Porto Alegre Country Club na ForWoman Homem Company

Foi em torno da Sushi Night que Felipe Pedroso, CEO da CiaDoSono, a esposa Tatiana e seu filho Cadu apresentaram detalhes dos lançamentos da marca gaúcha especializada em colchões personalizados e reconhecida por sua metodologia que ensina como dormir corretamente, na terça-feira passada, na flagship situada na rua Quintino Bocaiúva. O ambiente intimista, favoreceu que um grupo de convidados participasse de um jantar autoral assinado pelos meninos da Maki Sushi, harmonizado com vinhos selecionados pelo Foppa & Ambrosi. Durante a conversa foi abordada a influência da cultura oriental, o valor do descanso e a nova tendência das viagens lentas. Aliás, a experiência já está sendo oferecida em hotéis como o Wood, em Gramado, que disponibiliza opções de travesseiros especiais para uma noite relaxante de sono, em um ritual do turismo de bem-estar. Valentina e Pedro Silber, no desfile das debutantes do Porto Alegre Country Club na ForWoman Homem Company IVAN MATTOS/ESPECIAL/JC Magda Reis, no jantar temático que homenageou a França, no Café da Catedral IVAN MATTOS/ESPECIAL/JC Marcelo Medeiros no lançamento do livro Paulo Sant'Ana - Gênio Indomável, na livraria A Página EVANDRO OLIVEIRA/JC

Agenda

