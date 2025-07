Queijaria brasileira

Os empresários Kely Bavaresco e Cristian Silva abriram a Casa Vivá, no Moinhos de Vento, em Porto Alegre, na sexta-feira passada, para conversar sobre a variedade de queijos artesanais inscritos no 8º Prêmio Queijo Brasil, realizado recentemente em Blumenau, Santa Catarina, em que Cristian foi um dos 147 jurados e estava entre os 20 especialistas no assunto. Para especificar a qualidade dos produtos artesanais vindos de todo o Brasil, o empresário trouxe amostra de 122 exemplares dos mais de 2.260 produtos inscritos no concurso, comentando sobre as características de cada um e a diversidade exibida nesta premiação. O Rio Grande do Sul participou com 6% dos produtos inscritos. Uma grande mesa com variedade de queijos de todo o País esteve montada para degustação durante todo o fim de semana passado, à disposição dos clientes da casa.

Legado Inspirador

Cleomar Prunzel e Adriana Prunzel na ALJ EVANDRO OLIVEIRA/JC

Cleomar Prunzel, presidente da Câmara de Comércio e Indústria Brasil-Alemanha (AHKRS), deu acolhida aos seus convidados, na noite da quinta-feira passada, nos salões da Associação Leopoldina Juvenil, para as comemorações aos 70 anos da entidade. A Orquestra Jovem do Theatro São Pedro abriu a noite, no Salão Imperatriz, com apresentação de repertório variado. A noite seguiu com jantar no Salão Leopoldina, com a presença de lideranças do setor e do diretor executivo adjunto da Câmara de Comércio e Indústria Alemã (DIHK), Achim Dercks, vindo de Berlim exclusivamente para o evento, que celebrou a longevidade da cooperação entre os dois países, e, principalmente, o histórico intercâmbio econômico, cultural e tecnológico com o Rio Grande do Sul e com as empresas aqui estabelecidas pelos imigrantes alemães. Também foi conhecida a placa que será afixada no Aeroporto Internacional de Porto Alegre, registrando o aniversário de 70 anos da Câmara e a recente comemoração dos 200 anos da imigração alemã no RS. Suely e Gilberto Petry nas comemorações da AHKRS EVANDRO OLIVEIRA/JC

Colheita de sabores

Chef Giordano Tarso é o responsável pelo não-menu do Colheita IVAN MATTOS/ESPECIAL/JC

Banhado pelo sol e cercado de pés de bergamoteiras, limoeiros e laranjeiras, o Colheita Butique Sazonal Cozinha & Hospedaria, situado em Pinto Bandeira, na região da Serra Gaúcha, se destaca pelo talento e dedicação do chef Giordano Tarso. Conhecido primeiramente por seu trabalho em charcutaria, Tarso implantou um atendimento voltado aos detalhes de suas esmeradas criações em um menu sazonal, campestre e gaúcho. Famoso por seus boxes de charcutaria, o serviço oferecido por ele é cercado de detalhes sutis que fazem uma refeição ser inesquecível. O não-menu, experiência em etapas, vem repleto de surpresas, desde as entradas, aos pratos principais e sobremesa, com sabores e aromas personalizados e acompanhados por harmonização de vinhos e espumantes locais. Segundo a revista Sabores do Sul, o Colheita se posiciona no 12º lugar entre os 30 melhores restaurantes do Rio Grande do Sul em 2025. Vale muito conferir.

