segunda edição da mostra Inesquecível Casamento Week, voltada ao público e aos realizadores de festas e casamentos, ocupou o jardim e o Salão do Café da Catedral, na Cúria Metropolitana, com alguns dos nomes mais significativos do setor, na semana passada. Recepcionados por Fabiano Niederauer, organizador do evento, a ocasião reuniu expoentes do setor de eventos, empresários e fornecedores de serviços como Sérgio Gura, da Porto a Porto, com representação de vinhos e espumantes; Dudu Santos, de drinques; Alexandre Graziadio, da Grafjet Convites; Roberta Jalfin, Fernanda Rosa, entre muita gente mais. Os dois dias foram de palestras, encontros e novidades a respeito da organização e gestão de cerimônias e locais para eventos. Raquel Braga, Lenara Barbosa e Sérgio Gura TÂNIA MEINERZ/JC

Um olhar para o futuro

Vice-presidente do Sindiatacadistas, Luiz Henrique Hartmann EVANDRO OLIVEIRA/JC

Na quarta-feira desta semana, dia em que se comemorava a data festiva dos comerciantes, a direção do Jornal do Comércio recebeu em sua sede um grupo de empresários e autoridades para o lançamento do 1º Fórum Atacadista do RS, que será realizado em 4 de setembro próximo. O evento contou com a presença de Zildo De Marchi, presidente do Sindiatacadistas e vice-presidente do Sistema Fecomércio-RS; do vice-presidente do Sindiatacadistas, Luiz Henrique Hartmann; do presidente da Fecomércio, Luiz Carlos Bohn; de Carlos Cezar Schneider, presidente do Sindicato do Comércio Atacadista de Gêneros Alimentícios de Porto Alegre; de Arcione Piva, presidente do Sindilojas; de Roberto Weber, vice-presidente do Sindicato dos Produtos Químicos; de Rosani Pereira, vice-presidente da ACPA; de Leonardo Schreiner, vice-presidente da Fecomércio e de Antônio Cesa Longo, presidente da Agas, recepcionados por Mércio Cláudio Tumelero, presidente do conselho do JC, e por Giovanni Jarros Tumelero, diretor-presidente do Jornal do Comércio. Durante o coquetel foi anunciada ainda a programação do evento, que contará com palestrantes como Ricardo Amorim, Dado Schneider e Martha Gabriel para os painéis sobre temas e projeções do futuro da entidade, mídias digitais, IA e atualizações ao setor. Zildo De Marchi, Giovanni Jarros Tumelero e Luiz Carlos Bohn EVANDRO OLIVEIRA/JC

Cardápio inspirado

Matheus Monteiro e Letícia Huff na organização do jantar temático EVANDRO OLIVEIRA/JC

O jantar Sabores do Mundo com Alma Gaúcha, promovido pelo Café da Catedral, teve em sua quarta edição a inspiração francesa para o cardápio exclusivo, servido em 5 etapas pelo chef Matheus Monteiro, homenageando a sofisticação da gastronomia da França, unindo a ingredientes e sabores do Rio Grande do Sul. Cheio de surpresas e inovações, os destaques da noite foram as entradas como as madalenas de charque e o éclair com patê de entrevero; a sopa de cebola gratinada servida em pão especial com queijo gruyère gaúcho e o stinco de cordeiro com aligot e corcante de croissant. Já para a próxima edição, em agosto, a inspiração virá da gastronomia uruguaia.



Jefferson Fürstenau recebeu na sede da Kia Sun Motors esta semana, para um café colonial selando o apoio cultural ao espetáculo "Herta no Divã – Uma diva no divã", interpretada pelo ator Carlos Alberto Klein, que tem apresentação marcada para o dia 24 de julho, no Teatro da Amrigs. IVAN MATTOS/ESPECIAL/JC

